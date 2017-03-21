Курс доллара на сегодня, 21 марта 2017: доллар к лету подорожает на 5-6 рублей - прогноз экспертов

Курс валют на сегодня, 21 марта 2017: ЦБ РФ опустил курсы доллара и евро на сегодня, 21 марта 2017.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 21 марта 2017, ЦБ РФ

Установленный Банком России официальный курс доллара на 21 марта 2017 составляет 57,28 руб., курс евро на сегодня равен 61,69 руб.

Курс валют в Сбербанке на сегодня, 21 марта 2017

Курс доллара в Сбербанке сегодня составляет 56,24 руб. при покупке и 59,36 руб. при продаже банком, курс евро на 21 марта 2017 равен 60,32 руб. и 63,82 руб. при покупке и продаже Сбербанком соответственно.

Прогноз курса доллара и евро на неделю 2017 в России: мнение эксперта

Курс рубля с начала года опустился ужшкммт к доллару на 4,4%, и на 2,2% - к евро. В марте российская валюта отмечалась на уровнях 59,6 руб. за доллар на максимуме и 57,22 руб. на минимуме. Курс евро с начала года менялся в диапазоне 59,8-65 руб./евро.

Тем не менее, по мнению экономистов, рубль недолго продержится на текущем уровне, и уже к середине лета американская валюта может подорожать на 5-6 руб.

При этом накануне министр финансов Антон Силуанов заявил о том, что рубль переоценен на 10-12%, и это выгодно для покупки валюты ведомством.

Эксперты ожидают понижения курса рубля на 10-12%, о которых говорил Силуанов, уже во II квартале 2017 года. По мнению главного экономиста "Ренессанс капитала" Олега Кузина и аналитика Росбанка Евгения Кошелева, курс доллара вырастет до 62-63 руб./$ к середине года, а аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай считает, что в период до конца года доллар может дорожать до 65 руб./$. В свою очередь, главный экономист ПФ "Капитал" Евгений Надоршин не исключает, что к июлю доллар достигнет отметки в 70 руб.

"Если поездка планируется летом, то покупать валюту на текущие расходы в период отдыха в один день не стоит. Разумно конвертировать рубли постепенно, так как это снижает риски", - цитируют "Ведомости" Олега Кузина.