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Украинская журналистка: Россия обменяет Крым на еду

Опубликовано 18.03.17 12:19 Украинская журналистка: Россия обменяет Крым на еду

Под давлением западных санкций России придётся отказаться от Крыма, уверена украинский журналист и публицист Лариса Волошина.

Истощенная экономическими санкциями Россия будет вынуждена обменять аннексированный Крым на еду, как в свое время Советский Союз уступил ГДР Западной Германии. Такое мнение высказала украинский журналист Лариса Волошина. Его приводят ИноСМИ.

По ее словам, президент РФ Владимир Путин просчитался, когда думал, что международное сообщество смирится с покушением Кремля на суверенитет и территориальную целостность Украины. Журналист подчеркнула, что в 21 веке ситуация кардинально отличается от той, что была после Второй Мировой войны, когда сталинский СССР принял участие ужшкммт в разделе мира.

«Путин преувеличил свои возможности. Есть такая русская пословица "давеча не то, что теперича". Мир не признает оккупацию», — сказала Волошина. Она отметила, что военным путем Крым никто не будет освобождать. Однако РФ по-прежнему останется под гнетом санкций.

 «Россия сегодня находится в таком состоянии, что она будет продолжать деградировать. И РФ — это не Советский Союз. СССР был самодостаточным с точки зрения экономики. Это была закрытая экономика, которая сама себя обеспечивала. Россия не в состоянии себя обеспечить ничем», — пояснила журналист.

«РФ будет деградировать, денег будет все меньше. Рано или поздно они будут менять Крым на еду, как в свое время Советский Союз времен Горбачева обменял на еду Восточную Германию», — добавила Волошина.

Волошина также считает, что после аннексии Крыма Россия «поставила на место» всех жителей захваченного украинского полуострова. Часть местного населения смирилась с новой реальностью в условиях оккупации.
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