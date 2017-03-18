На опубликованном на Ютуб ВИДЕО видно, как Дональд Трамп проигнорировал многочисленные предложения о рукопожатии под прицелом десятка камер.

Президент США Дональд Трамп отказался пожимать руку канцлеру Германии Ангеле Меркель во время официальной встречи в Белом доме. Более того, Трамп проигнорировал многочисленные предложения о рукопожатии под прицелом десятка камер.

На опубликованном видео видно, что Меркель уже была готова совершить рукопожатие, повернулась к Трампу немного приподнявшись, но глава Америки в это время упорно смотрел в сторону, сложив руки между коленями. От неловкости ужшкммт момента канцлер даже слегка покраснела.

YouTube ВИДЕО: Трамп отказался пожать руку Меркель в Белом доме

Стоит отметить, что в начале встречи Трамп поприветствовал Меркель у входа в Белый дом, они пожимали друг другу руки и улыбались на камеру, передает "Би-би-си".

В свою очередь пользователи Сети пофантазировали на эту тему.

«Какое же Трамп г... и не мужик. Ему предлагают пожать руку Меркель, а он отказывается», — прокомментировал видео телеканала ВВС блогер Рустем Адагамов.

«Это его характеризует лучше всяких слов. Заносчивый упырь, случайно даже для него самого ставший президентом; Он поцеловаться хотел, а руки жать моветон; Он приберег свое рукопожатие для Путина», — предполагают пользователи.

Напомним, 17 марта Ангела Меркель находится с визитом в Белом доме, где проходит ее первая официальная встреча с новым президентом США Дональдом Трампом.