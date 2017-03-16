Авария в Ленобласти с автобусом 16.03.2017: в ДТП погибли три человека (ВИДЕО)

В аварии с автобусом в Ленинградской области на границе с Финляндией 16 марта 2017 пострадали 20 человек.

Авария в Ленинградской области с автобусом 16 марта 2017: погибли три человека

Страшная авария произошла 16 марта 2017 года в Ленинградской области: жертвами ДТП с экскурсионным автобусом стали три человека, еще 20 пассажиров пострадали. По другим данным, пострадали 11 человек

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах региона, авария произошла на пятом километре Сайменского канала, на границе с Финляндией, в районе поселка Михайловское, недалеко от автомобильного пропускного пункта "Брусничное". Туристический автобус съехал в кювет. По ужшкммт данным различных источников, всего в автобусе находилось от 23 до 36 человек.

По информации пресс-службы правительства Ленобласти сообщили агентству, что участок дороги, на котором произошла авария, находится в аренде у Финляндии. Для эвакуации пострадавших на место аварии планируется направить пять вертолетов с медицинскими модулями.

Life пишет, что в аварию попал автобус марки Yutong. По словам замглавы администрации Выборгского района Ленобласти Николая Шишкина, все пострадавшие уже доставлены в Выборгскую центральную межрайонную больницу. Предварительной причиной аварии называются погодные условия и обледеневшая дорога.

Авария с автобусом в Ленинградской области 16.03.2017 ВИДЕО