Тимошенко: на Украине введено внешнее управление через марионеточную власть

Политик также предположила, что все происходящее на Украине приведет страну "к полной экономической колонизации".

Лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко заявила, что Украиной управляют извне и ведут страну к «полной экономической колонизации». Более того, политик назвала существующую украинскую власть «марионеточной», сообщают РИА Новости.



«Внешнее управление совершается через марионеточную власть на Украине: через президента, премьера, главу Нацбанка и их управляемое большинство в парламенте», - сказала она, не уточнив кого именно подразумевает под внешним управлением.

Однако Тимошенко считает, что необходимо срочно приступить к "демонтажу действующей власти", в частности, начать ужшкммт с увольнения главы Национального банка Валерии Гонтаревой и премьера Владимира Гройсмана.

Политик также предположила, что все происходящее на Украине приведет страну "к полной экономической колонизации". По ее словам, необходимо срочно приступить к "демонтажу действующей власти", в том числе уволить главу Нацбанка и премьера.

Напомним, что в феврале Тимошенко обвинила главу украинского кабмина Владимира Гройсмана в «мегакоррупции, за которую стыдно каждому украинцу».

В том же месяце лидер «Батькивщины» предъявила Гройсману и президенту страны Петру Порошенко ультиматум. Она пообещала, что подаст на них в суд, если в парламенте не будет вновь зарегистрирован проект закона об отставке главы правительства.

В ноябре 2016-го Тимошенко призвала граждан Украины участвовать в бессрочных акциях протеста в центре Киева.