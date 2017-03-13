Певица-инвалид Юлия Самойлова может не попасть на "Евровидение 2017" в Киев

В свою очередь, Иосиф Кобзон выступил против участия Юлии Самойловой в "Евровидении-2017".

Певица Юлия Самойлова может не попасть на "Евровидение 2017" в Киев, заявил депутат Рады Геращенко

Участница музыкального конкурса "Евровидение-2017" от России певица Юлия Самойлова может не попасть на Украину, где в этом году состоится песенная "битва". Соответствующее заявление сделал советник министра внутренних дел Украины, депутат Верховной рады Антон Геращенко., комментируя информацию о том, что Самойлова выступала в 2015 году в Крыму.

"Если она выступала в Крыму без согласования с Украиной, то это является нарушением права на пересечение ужшкммт границы Украины, пересечение государственной границы. У неё могут быть здесь проблемы, может быть оформлен административный протокол, если не минули сроки давности", — приводит слова Геращенко Life.

Украинский депутат отметил, что не видит проблемы в участии Самойловой в "Евровидении", если та "не будет делать публичных заявлений на политические тематики типа кому принадлежит Крым".

"Если же Юлию Самойлову заставят участвовать в провокациях против Украины, делать заявления о статусе Крыма, то я не исключаю, что украинские власти могут принять участие о запрещении ей въезда, поскольку это будет противоречить интересам нашей страны", — сказал политик, выразив надежду, что певица "будет действовать в интересах культуры и развития сотрудничества между нашими странами".

Сама Юлия Самойлова в интервью "Звезде" рассказала, что никак не относится к заявлениям о том, что ее могут не пустить на "Евровидение" в Киев. Она отметила, что просто поет свои песни и получает от зрителей огромную положительную отдачу.

"Я об этом не думаю абсолютно, потому что я еду на музыкальный конкурс, пою песню, готовлю ее. А там как будет. Пока все замечательно. Все очень позитивно настроены, никаких угроз не было. Для меня люди все хорошие", - подчеркнула она.

В свою очередь, первый заместитель председателя комитета Государственной думы по культуре, народный артист России Иосиф Кобзон заявил, что выступает против участия Самойловой в "Евровидении", поскольку считает, что это "коммерческо-политическим шоу".

"Хорошо, что Юлия преодолела себя, психологически преодолела свою болезнь и поет. Она умница, но участвовать в этом коммерческо-политическом шоу я бы ей не рекомендовал. Я против того, чтобы наши исполнители участвовали в этом конкурсе. Это неправильно. Не дай бог, если обидят инвалида, — это будет вопиющее безобразие. Меня это волнует, я категорически против нашего участия", — цитирует Кобзона РИА Новости.

Как писал TopNews, ранее стало известно о том, что "Первый канал" завершил внутренний конкурсный отбор исполнителей и композиций для участия в "Евровидении-2017". По его результатам стало изветно, что Россию в Киеве представит Юлия Самойлова с композицией Flame Is Burning. Артистка с детства имеет первую группу инвалидности и передвигается на инвалидной коляске.