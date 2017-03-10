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Судмедэксперт в Нью-Йорке не обнародует причины смерти Виталия Чуркина

Опубликовано 10.03.17 22:34 Судмедэксперт в Нью-Йорке не обнародует причины смерти Виталия Чуркина

Соответствующее поручение отдано юридическим департаментом Нью-Йорка.

Судмедэксперт Нью-Йорка не будет обнародовать причину смерти постоянного представителя России при ООН Виталия Чуркина, скончавшегося 20 февраля, сообщает RT со ссылкой на заявление офиса судмедэксперта.

«В целях соблюдения международного права и протокола Юридический департамент Нью-Йорка поручил офису главного судмедэксперта не сообщать публично о причине и характере смерти Виталия Чуркина», — говорится в тексте заявления, которое приводит журналист ABC News Дэн Линден.

В заявление коронера также подчеркивается, что «дипломатический иммунитет Чуркина продолжается и после его смерти».

Между ужшкммт тем решение судмедэксперта в российском постпредстве также назвали соответствующим принципам дипломатического иммунитета.

«Расцениваем заявление юридического департамента города Нью-Йорка как полностью соответствующее принципам неприкосновенности частной жизни и дипломатического иммунитета», — говорится в сообщение дипмиссии.

Напомним, Виталий Чуркин скончался 20 февраля в Нью-Йорке. 24 февраля его похоронили на Троекуровском кладбище в Москве. С апреля 2006 года он занимал пост постоянного представителя России при ООН в Нью-Йорке, был представителем России в Совете Безопасности ООН. Как рассказали в МИД, дипломат ушел из жизни на рабочем посту.
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