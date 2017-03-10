Когда откроют Египет для туристов 2017, новости сегодня: стало известно, когда возобновятся полеты в Египет из России

Египет, новости для туристов сегодня: ситуацию прокомментировала спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко.

Когда откроют Египет для туристов 2017, последние новости на сегодня, 10 марта 2017

По словам председателя Совета Федерации России Валентины Матвиенко, авиасообщение с Египтом будет открыто "в ближайшей перспективе".

"После авиакатастрофы, которая произошла, а это самая крупная авиакатастрофа в истории российской авиации, мы не можем даже в мелочах не учитывать необходимость самой строгой безопасности полетов, пассажиров, курортов. Спецслужбы и специалисты двух стран провели колоссальную работу по ужшкммт обеспечению безопасности в египетских аэропортах. Этот план исполнен более чем на 90%", - цитирует Матвиенко ТАСС.

При этом она не стала раскрывать невыполненных египетской стороной четырех пунктов и не обозначила никаких точных дат открытия Египта для россиян.

"Как только египетская сторона ответит, что и эти четыре позиции доработаны до конца - выезжает наша группа экспертов и делает окончательное заключение о готовности аэропортов принимать российские самолеты. Все ждут объявления даты, когда начнется авиасообщение. Могу сказать - в ближайшей перспективе", - заявила Матвиенко, отметив, что египетская сторона "сильно давит" в этом вопросе.

Она подчеркнула, что египетский коллега Али Абдель Алем доложил о 90% готовности египетских аэропортов по обеспечению безопасности полетов. Также он заявил, что в Египте уже давно ждут возвращения российских туристов, а правительство страны намерено дополнительно профинансировать выполнение последних четырех пунктов плана мероприятий, ранее согласованного обеими сторонами.

Валентина Матвиенко подчркнула, что авиасообщение между Россией и Египтом будет возобновлено после того, как соглашение будет выполнено на все 100% и подтверждено российскими экспертами в ходе личной проверки.

В свою очередь, "египетские" эксперты не испытывают особого оптимизма от заявлений российских чиновников.

"В случае даже самого оптимистичного сценария, правительство, очевидно, пойдет по проверенной турецкой схеме. То есть, сначала, скорее всего, откроют только Каир для регулярных рейсов. Соответственно, при этом будет довольно высокая стоимость турпакета. Затем разрешат ограниченную регулярку в Хургаду и Шарм-Эль-Шейх, и только затем допустят чартерные рейсы", - отметил исполнительный директор египетской принимающей турфирмы ALS-tour Сергей Заливин.