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Японцев шокировали "радиоактивные" кабаны из Фукусимы

Опубликовано 09.03.17 20:28 Японцев шокировали "радиоактивные" кабаны из Фукусимы

Для борьбы с кабанами вызвали специальную бригаду охотников с пневматическими винтовками, а также люди используют специальные ловушки для ловли зверей.

В Японии дикие кабаны заполнили города в районе Фукусимы, которые шесть лет назад были эвакуированы после землетрясения, цунами и аварии на АЭС.

На опубликованных кадрах видно, что кабаны спустились с гор и теперь, найдя удобное место, где много еды и нет хищников, по всей видимости, не хотят возвращаются обратно. 

Как сообщают "Вести.Ру" со ссылкой на издание Mirror, для борьбы с кабанами вызвали специальную ужшкммт бригаду охотников с пневматическими винтовками. Также люди используют специальные ловушки для ловли зверей. За последний год охотникам удалось обезвредить более трехсот кабанов.

Также отмечается, что вскоре несколько городов в районе Фукусимы снова откроются для жителей. Работа по зачистке местность от кабанов будет продолжена и после возвращения жителей в свои дома.

Напомним, что в 2011 году на электростанции «Фукусима-1» случилось происшествие, спровоцировавшее появление цунами и землетрясений. С данной территории спасатели эвакуировали порядка 300 тысяч человек. Официальное закрытие предприятие произошло в декабре 2013 года. Согласно предположениям специалистов-ядерщиков, для полной ликвидации последствий аварии понадобится еще порядка 40 лет. 
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