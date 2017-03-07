WikiLeaks начал публикацию «крупнейшей утечки» данных из ЦРУ

Тем не менее WikiLeaks опубликовал первую часть пакета документов Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США.

Сайт WikiLeaks в своем Twitter сообщил об атаке неизвестных хакеров, что помешало проведению пресс-конференции основателя организации Джулиана Ассанжа.

«Пресс-конференция под атакой: Facebook и видео в Periscope, используемые создателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем, были атакованы», — говорится в сообщении.

Тем не менее WikiLeaks опубликовал первую часть пакета документов Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США. Среди обнародованных документов — инструкция для кибершпионов, в которой значится, что сотрудники тайного центра ни в коем случае не могут оставлять ужшкммт без присмотра любые электронные устройства. Тем не менее хакерам разрешается употреблять алкоголь, но в меру.

Всего опубликованы почти девять тысяч документов, которые, как утверждает организация, принадлежат сотрудникам ЦРУ и являются доказательствами массовой слежки американского ведомства за компьютерами пользователей по всему миру.

Как пишет "Лента.Ру", публикация, обозначенная как проект Vault 7, станет крупнейшей утечкой конфиденциальных бумаг разведывательных ведомств. По мнению WikiLeaks, документы демонстрируют «хакерскую» программу ЦРУ и случаи ее применения в смартфонах Apple и Google, ОС Windows, в телевизорах Samsung.