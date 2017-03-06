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Британка выложила на YouTube ВИДЕО "опасного" призрака в своей квартире

Опубликовано 06.03.17 10:45 Британка выложила на YouTube ВИДЕО "опасного" призрака в своей квартире

По словам женщины, опубликовавшей Ютуб ВИДЕО, приведение двигает мебель в ее комнате.

В британском Йорке 21-летняя местная жительница Тейси Брюс заявила, что в ее доме обитает опасный призрак. По словам матери годовалого ребенка, она несколько раз безуспешно проводила в здании обряд экзорцизма, а спустя некоторое время смогла снять "страшное пятно" на видео. Кроме того, по ее словам, приведение также может двигать мебель в комнате, сообщает британская Mirror.

На опубликованном Ютуб ВИДЕО запечатлено странное пятно, которое прыгает по ужшкммт комнате рядом с маленьким ребенком. Как утверждает женщина, странная сущность охотится за ее малышом. При этом однажды, по словам Трейси, привидение ее поцарапало.

"Я пришла домой и обнаружила 5-сантиметровые порезы у себя на спине, которые походили на следы кошачьих ногтей", — заявила британка.

YouTube ВИДЕО "опасного" призрака в доме британки появилось в Сети

Женщина планирует съехать из опасного дома и вернуться к родителям.

Отметим, что это не первый подобный случай. Как ранее сообщал Topnews, дома у соотечественницы Брюс живет призрак, отпугивающий мужчин.
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