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Под Оренбургом фура с белыми тиграми съехала в кювет

Опубликовано 04.03.17 12:34 Под Оренбургом фура с белыми тиграми съехала в кювет

ДТП произошло на трассе Москва-Челябинск.

В Оренбургской области на трассе Москва-Челябинск произошла авария с участием грузовика, в котором перевозили белых тигров. Все случилось недалеко от села Северное.

Как сообщается на сайте регионального управления МВД России, об аварии в дежурную часть полиции города Бугуруслана заявил владелец грузовика, сдавший его в аренду. По словам мужчины, фура, оборудованная системой ГЛОНАСС, "на протяжении нескольких часов" находилась без движения, причем в фургоне находятся тигры редкой ужшкммт породы.

"Их перевозили из города Волгограда в цирк города Уфы. С фурой шел автомобиль сопровождения", — отметили в ведомстве.

Прибывшие на место сотрудники ГИБДД нашли грузовик в кювете недалеко от трассы.

"Водителя на месте не обнаружено, как и автомобиля сопровождения... На место происшествия из города Уфы прибыл дрессировщик. При вскрытии отсека фуры, внутри, были обнаружены клетки с пятью тиграми. Животные были напуганы, но вытащить их пока не удалось", — рассказали в пресс-службе ведомства.

Сейчас в районе аварии работают правоохранители, выясняются все обстоятельства ДТП, ведется розыск водителя грузовика и машины сопровождения.

"Организованы дорожные службы для расчистки снега вокруг автомобиля, ожидается прибытие спецтехники", — добавили в пресс-службе.
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