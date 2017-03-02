YouTube ВИДЕО: в Чили полтергейст запустил нож в полицейского!

На опубликованном Ютуб ВИДЕО запечатлено, как жильцов одного из домов чилийского городка Пуэрто Монтт напугали странные явления, происходившие в квартире.

Наряд полиции в Чили приехал в жилой дом по вызову о пожаре, но на месте оказалось, что жильцов до смерти напугали странные явления, происходящие внутри.

Как рассказали жители странного дома в городе Пуэрто Монтт, в здании доме сами по себе перемещались и летали различные предметы.

На опубликованном Ютуб ВИДЕО запечатлено, как на кухне сама по себе качается лампа, двигается ужшкммт стоящая в углу швабра, открываются дверцы шкафов, а по плите перемещается сковорода.

YouTube ВИДЕО: полтергейст в Чили так напугал местных жителей, что они вызвали полицию

На другом видео, сделанном в том же доме, в присутствии людей сам по себе падает стоящий у стены шкаф.

Ютуб ВИДЕО: необъяснимые явления зафиксировали на камеру

Как рассказал один из прибывших по вызову полицейских, во время осмотра зловещего дома, ему в спину неожиданно и из неоткуда вонзился нож. К счастью, страж правопорядка не пострадал, так как на нем был бронежилет.