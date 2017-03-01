Россия по ошибке атаковала союзников США в Сирии

Атака была совершена в окрестностях сирийского города Аль-Баб 28 февраля.

Командующий международной операцией против ИГИЛ (ДАИШ, запрещена в России) в Ираке и Сирии американский генерал-лейтенант Стивен Таунсенд заявил, что российские и сирийские самолеты по ошибке нанесли удар по силам арабской коалиции, сообщают РИА Новости.

Он уточнил, что удары, в результате которых "были некоторые жертвы", были нанесены в окрестностях города Эль-Баб 28 февраля. Он добавил, что ситуацию заметили американские военные советники, которые поддерживают арабские силы в этом районе. Таунсенд также отметил, что ужшкммт американцы находились в 4-5 километрах от места происшествия.

"Они увидели эти удары, стало ясно, что удары обрушились на некоторые позиции Сирийской арабской коалиции. Было сделано несколько быстрых звонков по каналам, созданным для избежания конфликтов, и русские признали, и перестали там вести бомбардировку", — сказал Таунсенд.

"Это очень сложная ситуация на поле битвы, где де-факто три армии и силы противника оказались вместе на одной территории. Это очень сложно и непросто", — заключил Таунсенд.

Напомним, что Россия неоднократно заявляла, что принимает решение по целям авиаударов в Сирии только после тщательной проверки развединформации. При этом сообщения о том, что ВКС России якобы наносят удары по гражданским объектам, никогда не находили подтверждений.