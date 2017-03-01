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Помощница Трампа объяснила, почему забралась с ногами на диван в Белом доме (ФОТО)

Опубликовано 01.03.17 15:08 Помощница Трампа объяснила, почему забралась с ногами на диван в Белом доме (ФОТО)

Келлиэнн Конуэй дала объяснение своего поведения в Овальном кабинете.

Помощница президента США Дональда Трампа Келлиэнн Конуэй, ставшая объектом критики в соцсетях из-за того, что забралась с ногами на диван в Овальном кабинете Белого дома, и "позволила себе копаться в телефоне, в то время как рядом с ней стояли десятки сотрудников вузов", объяснила свое поведение.

Женщина заявила, что не думала выражать неуважение гостям.

"Меня попросили сфотографировать собравшихся. Чтобы все влезли в кадр, нужно было выбрать ужшкммт определенный ракурс, что я и сделала. Мой поступок был обусловлен необходимостью и больше ничем", — рассказала она.

Такое объяснение ситуации удовлетворило аудиторию, и большинство пользователей Сети заявили, что относятся с пониманием к действиям Конуэй.

"Со стороны Келлиэн было невероятно мило приложить усилия, чтобы сфотографировать нас. Я даже специально поинтересовался, получился ли у нее снимок, потому что хотел сохранить его себе на память", — отметил, в свою очередь, один из гостей Овального кабинета.
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