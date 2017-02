Келлиэнн Конуэй подверглась бурной критике в соцсетях.

Помощница американского президента Дональда Трампа Келлиэнн Конуэй попала под волну негодования в соцсетях и стала героиней фотожаб из-за снимка, сделанного в Овальном кабинете Белого дома во время встречи Трампа с лидерами афроамериканской студенческой общины.

Так, журналисты опубликовали фото, на котором видно, что Конуэй прямо в обуви залезла на бежевый диван напротив гостей, чтобы сделать пару снимков на свой смартфон.

Can Someone Tell Beavis To Get Her Damn Shoes Off The Couch?!



"Oval Office" Kellyanne Conway pic.twitter.com/7pH6etPdD1 — FionaAdorno❄️ (@FionaAdorno) 28 февраля 2017 г.

Пользователи ужшкммт посчитали такое поведение помощницы Дональда Трампа неуважительным и развязным, а ее позу назвали совершенно неподобающей для официального лица. Также блогеры предложили администрации Трампа купить специальные антивандальные пластиковые чехлы, которые смогут защитить мягкую мебель от каблуков Конуэй.

The ancestors put plastic on the furniture just for women like Kellyanne Conway. pic.twitter.com/oM7a9uu4MH — Terrell J. Starr (@Russian_Starr) 28 февраля 2017 г.