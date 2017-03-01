Николай Караченцов попал в аварию 2017: в крови жены актера нашли алкоголь - СМИ (ФОТО)

Авария с Караченцовым, подробности: по словам журналистов, в момент аварии с артистом Людмила Поргина находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Николай Караченцов попал в аварию, последние новости: по данным СМИ, в крови его жены нашли алкоголь

Жена актера Николая Караченцова Людмила Поргина во время аварии в ночь на 28 февраля 2017 года находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщает Life, сразу после ДТП женщина прошла медицинское освидетельствование. В результате в ее крови было выявлено 0,3 промилле алкоголя.

К тому же по словам очевидцев аварии, в машине, в которой находились Поргина и Каранченцов, чувствовался запах алкоголя.

Караченцов попал ужшкммт в аварию в Подмосковье. Фото с места ДТП

Ранее TopNews писал о том, что ДТП с участием Toyota Highlander, в котором находился Николай Караченцов, произошло вечером 27 февраля в поселке Загорянский Щелковского района Подмосковья. Внедорожник столкнулся с грузовой "Газелью" и опрокинулся на бок. За рулем иномарки находилась жена актера Людмила Поргина. Кроме того, в машине также ехали его родственница Эльза Ивлева и медсестра Наталья Сергеева.

В результате ДТП актер, попавший в страшную аварию ровно 12 лет назад, был госпитализирован.