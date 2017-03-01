Медведев призвал готовиться к «неопределенно долгой» жизни под санкциями

При этом глава правительства подчеркнул, что Россия и в условиях санкций развивается неплохо.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев призвал население России приготовиться к тому, что жить в условии действующих санкций придется «неопределенно долго». Об этом сообщает «Интерфакс».

«Еще раз вам хочу сказать: мы должны приготовиться к тому, что мы будем жить в условиях санкций неопределенно долго», — сказал он.

Более того Медведев подчеркнул, что действия лидеров Европы и США направлены на «увековечивание» данных санкций, а все достижения в промышленности и сельском хозяйстве России были «сделаны ужшкммт не благодаря, а вопреки».

«Посмотрите, что делают наши друзья и за океаном, и в Европе. Они эти санкции увековечивают, они их кодифицируют. Они вносят массу законов, помимо всяких исполнительных указов, которые [предыдущий президент США Барак] Обама напринимал. Они пытаются принять законы, которые эти санкции сделают постоянными. Наподобие поправки Джексона-Вэника или еще покруче», — сказал Медведев.

«Все, чего мы достигли и в промышленности, и в сельском хозяйстве, сделано не благодаря, а вопреки. В значительной степени потому, что мы вынуждены были перестроить свою работу», — глава Правительства.

Напомним, в конце 2016 года Медведев заявил, что экономические санкции в отношении России — «плохая история», которую нужно заканчивать.