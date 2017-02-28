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Свидетельница убийства Немцова купила четыре квартиры в Киеве

Опубликовано 28.02.17 15:52 Свидетельница убийства Немцова купила четыре квартиры в Киеве

Анна Дурицкая пока никак не прокомментировала покупку недвижимости.

Украинский телеканал "1+1" сообщил о покупке Анной Дурицкой, ставшей главной свидетельницей убийства российского оппозиционного политика Бориса Немцова, четырёх квартир в Киеве.

"Главный свидетель убийства российского оппозиционера Бориса Немцова Анна Дурицкая приобрела четыре квартиры в Киеве. Об этом свидетельствуют данные Государственного реестра вещественных прав на недвижимое имущество, которые есть в распоряжении ТСН. Все четыре квартиры находятся на проспекте Науки в Голосеевском районе столицы. Две из них Дурицкая приобрела 17 ноября 2015 года, ещё две — 8 декабря 2016-го", - утверждают ужшкммт журналисты.

По информации телеканала, бывшая любовница Немцова сдает недвижимость в аренду, а сама она живёт в квартире на Феодосийском переулке, деньги на которую ей дал сам Борис Немцов.

Отмечается, что корреспондент ТСН несколько раз пыталась связаться с Анной Дурицкой, чтобы получить комментарии на этот счет, но девушка избегает общения с прессой.

Анна Дурицкая была вместе с Борисом Немцовым в день его убийства 27 февраля 2015 года. В ходе следственных действий в квартире политика был найден архив с фотографиями модели. 
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