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Холли Берри искупалась нагишом после "Оскара-2017" и выложила ВИДЕО в Instagram

Опубликовано 28.02.17 09:50 Холли Берри искупалась нагишом после "Оскара-2017" и выложила ВИДЕО в Instagram

Известная актриса сняла платье и искупалась в бассейне после церемонии вручения кинонаград, выложив волнующее видео в Инстаграм.

Холли Берри опубликовала в Instagram ВИДЕО голого купания после церемонии вручения "Оскара"

Известная голливудская актриса Холли Берри опубликовала видео, на котором она снимает с себя платье и голая прыгает в бассейн. Кадры были сняты практически сразу же после церемонии вручения премии "Оскар".

"После долгой церемонии награждения девочка не может ждать, чтобы снять его!" — прокомментировала 50-летняя звезда видеозапись в своем Instagram.

Опубликованная видеозапись ужшкммт мгновенно взбудоражила поклонников актрисы. Фолловеры тут же засыпали ее комплиментами, а многие мужчины сетовали, что им не довелось побывать в роли оператора этого видео.

 

ВИДЕО: "Инстаграм" Холи Берри

Как писал TopNews, 89-я церемония вручения премии "Оскар" состоялась в Лос-Анджелесе в ночь на 27 февраля. 
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