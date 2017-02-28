Холли Берри искупалась нагишом после "Оскара-2017" и выложила ВИДЕО в Instagram

Известная актриса сняла платье и искупалась в бассейне после церемонии вручения кинонаград, выложив волнующее видео в Инстаграм.

Холли Берри опубликовала в Instagram ВИДЕО голого купания после церемонии вручения "Оскара"

Известная голливудская актриса Холли Берри опубликовала видео, на котором она снимает с себя платье и голая прыгает в бассейн. Кадры были сняты практически сразу же после церемонии вручения премии "Оскар".

"После долгой церемонии награждения девочка не может ждать, чтобы снять его!" — прокомментировала 50-летняя звезда видеозапись в своем Instagram.

Опубликованная видеозапись ужшкммт мгновенно взбудоражила поклонников актрисы. Фолловеры тут же засыпали ее комплиментами, а многие мужчины сетовали, что им не довелось побывать в роли оператора этого видео.

Публикация от Halle Berry (@halleberry) Фев 26 2017 в 9:41 PST

ВИДЕО: "Инстаграм" Холи Берри

Как писал TopNews, 89-я церемония вручения премии "Оскар" состоялась в Лос-Анджелесе в ночь на 27 февраля.