СМИ рассказали о роли РФ в расследовании убийства Ким Чон Нама

По данным журналистов, спецслужбы просили Россию посодействовать в поимке подозреваемых.

По информации газеты "Чунанан ильбо", Южная Корея обращалась к России с просьбой помочь перехватить четырех подозреваемых в убийстве брата лидера КНДР Ким Чен Ына - Ким Чон Нама, но эта просьба была отклонена.

Сообщается, что мужчина с северокорейским паспортом на имя Ким Чхоля скончался 13 февраля в аэропорту Куала-Лумпура после нападения на него двух женщин. Как подтвердили позднее власти Малайзии, погибшим оказался сводный брат лидера КНДР, но генетическая экспертиза пока ужшкммт не проводилась.

Эксперты нашли на лице Ким Чен Нама следы нервно-паралитического вещества VX. Власти Южной Кореи уверены, что убийство было совершено по приказу Пхеньяна.

Как удалось выяснить малазийской полиции, четверо граждан КНДР, подозреваемых в причастности к преступлению, сразу покинули страну. Силовики полагают, что они воспользовались авиарейсами через Джакарту, Дубай, Москву и Владивосток.

"Чтобы отрезать им путь в Пхеньян спецслужбы в срочном порядке просили российскую сторону выяснить местонахождение (подозреваемых)", — пишут журналисты, ссылаясь на дипломатический источник.

По сведениям собеседника издания, Сеул впервые обратился к Москве с просьбой о задержании подозреваемых для проверки их личностей.

"Однако российская сторона не выполнила эту просьбу и позволила (подозреваемым) покинуть страну", — утверждает источник

"В то время, как на начальной стадии в расследовании не было достаточного прогресса, а у подозреваемых было гражданство Северной Кореи, у России не было причин выполнять просьбу Республики Корея", — добавил собеседник.

Личности подозреваемых в причастности к смерти Ким Чем Нама уже установлены. Ими являются Ли Чжи Хён, Ли Чжэ Нам, Хон Чон Хак и О Чжон Гиль. Эти имена могут иметь различные написания в транскрипции на латинице и кириллице. К примеру, фамилия Ли в северокорейском варианте превращается в Ри.