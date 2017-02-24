Полиция Малайзии установила, чем отравили брата Ким Чен Ына

Это самое токсичное из когда-либо искусственно синтезировавшихся веществ, применяемых в химическом оружии.

Ким Чен Нам - сводный брат северокорейского лидера Ким Чен Ына - умер в результате отравления веществом нервнопаралитического действия VX Nerve Agent, являющегося компонентом химического оружия, сообщила полиция Малайзии, ведущая следствие по делу об убийстве, пишет "Интерфакс".

Предварительный анализ показал, что Ким Чон Нам был отравлен высокотоксичным химическим веществом, которое идентифицировано как Ви-Экс (VX nerve agent). Сообщается, что это удалось установить благодаря взятым мазкам с глаз и лица погибшего, отмечает РБК.

Ви-Экс — фосфороорганическое боевое отравляющее вещество нервно-паралитического действия. Reuters отмечает, что Ви-Экс ужшкммт является химическим оружием и классифицируется ООН как оружие массового уничтожения.

Ким Чен Нам был отравлен в аэропорту малайзийской столицы Куала-Лумпура 13 февраля. По подозрению в причастности к преступлению арестованы гражданка Индонезии, гражданка Мьянмы (по другим данным — Вьетнама), гражданин Малайзии, а также уроженец КНДР Ри Чон Чхоль.

Парламент Южной Кореи, который обвиняет КНДР в организации убийства Ким Чен Нама, обратился в конгресс США с предложением о включении Северной Кореи в список террористических государств, сообщили южнокорейские СМИ.

На этой неделе правоохранительные органы Малайзии объявили, что хотят допросить двух человек по делу о смерти Ким Чен Нама. Речь идет о сотруднике посольства КНДР и работнике северокорейской авиакомпании Air Koryo. В частности, по некоторым данным, дипломат находился в аэропорту Куала-Лумпура в день нападения на Ким Чен Нама, передает ТАСС.

"Мы написали запрос на имя посла с просьбой позволить нам допросить их обоих. Надеемся, что корейское посольство будет сотрудничать с нами и быстро позволит нам допросить их", - заявил ранее Халид Абу Бакар. "Мы будем следовать правилам, которые предписывают, что дипломаты обладают неприкосновенностью, никаких ордеров на арест не будет выдано", - добавил он.

Вместе с тем по делу о смерти Ким Чен Нама есть еще по меньшей мере восемь подозреваемых. Четверо из них, в том числе гражданки Вьетнама и Индонезии, близкий знакомый одной из них, гражданин Малайзии, а также гражданин КНДР, уже задержаны, а еще четверо северокорейских граждан покинули Малайзию в день инцидента и уже находятся в Пхеньяне. В четверг Малайзия обратилась в Интерпол с просьбой оказать содействие в их розыске.