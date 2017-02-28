Николай Караченцов попал в аварию 2017: актер госпитализирован с сотрясением мозга (ВИДЕО)

Авария с Николаем Караченцовым в 2017 году произошла спустя ровно 12 лет после страшной аварии 2005 года.

Авария с Николаем Караченцовым 2017 произошла в Щелковском районе Подмосковья спустя ровно 12 лет после первого ДТП

Известный российский актер Николай Караченцов попал в ДТП в Щелковском районе Московской области и был доставлен в больницу.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в правоохранительных органах, все случилось около 19:30 мск в поселке Загорянский на пересечении улиц Пушкина и Теннисная, где столкнулись Toyota Highlander и грузовая "Газель".

"По предварительным данным, пострадал один человек", — уточнили в МВД, не назвав имени пострадавшего.

По информации ТАСС, Караченцов ужшкммт ехал в Toyota в качестве пассажира. По факту аварии проводится проверка.

Сын Николая Караченцова Андрей подтвердил, что его отец попал в аварию по дороге в Москвуу

"Я еще не был на месте аварии, только еду туда. Но знаю, что папа госпитализирован, но не могу точно сказать — это больница Щелково или больница Королева. Позже узнаю подробно, как обстоят дела", — отметил он.

Как писал ранее TopNews, у актера диагностировали сотрясение мозга, а у находившихся в одной машине с актером женщин диагностированы гематома лба и ушибленная рана лба. Госпитализация им не потребовалась.

Караченцов, авария 2017: ВИДЕО с места ДТП

Как стало известно "Рен-ТВ" , лобовое стекло автомобиля Toyota Highlander, в котром находился актер, разлетелось вдребезги. Судя по всему, внедорожник и "Газель" не успели разъехаться на широкой дороге. По некоторым данным, машина с Караченцовым перевернулась, и прибывшим на место специалистам пришлось ставить ее на колеса.

На момент аварии за рулем иномарки находилась супруга Караченцова Людмила Поргина. Она везла мужа, родственницу и медсестру с дачи в гости к сыну..

Напомним, что новая авария с Николаем Караченцовым по иронии судьбы произошла ровно через 12 лет после страшного ДТП, в которое он попал в ночь на 28 февраля 2005 года. Тогда звезда отечественного кинематографа получил черепно-мозговую травму и провел в коме 26 дней.