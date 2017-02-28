Николай Караченцов попал в аварию 2017: актер госпитализирован с сотрясением мозга (ВИДЕО)

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в правоохранительных органах, все случилось около 19:30 мск в поселке Загорянский на пересечении улиц Пушкина и Теннисная, где столкнулись Toyota Highlander и грузовая "Газель".
"По предварительным данным, пострадал один человек", — уточнили в МВД, не назвав имени пострадавшего.
По информации ТАСС, Караченцов ужшкммт ехал в Toyota в качестве пассажира. По факту аварии проводится проверка.
Сын Николая Караченцова Андрей подтвердил, что его отец попал в аварию по дороге в Москвуу
"Я еще не был на месте аварии, только еду туда. Но знаю, что папа госпитализирован, но не могу точно сказать — это больница Щелково или больница Королева. Позже узнаю подробно, как обстоят дела", — отметил он.
Как писал ранее TopNews, у актера диагностировали сотрясение мозга, а у находившихся в одной машине с актером женщин диагностированы гематома лба и ушибленная рана лба. Госпитализация им не потребовалась.
Караченцов, авария 2017: ВИДЕО с места ДТП
Как стало известно "Рен-ТВ", лобовое стекло автомобиля Toyota Highlander, в котром находился актер, разлетелось вдребезги. Судя по всему, внедорожник и "Газель" не успели разъехаться на широкой дороге. По некоторым данным, машина с Караченцовым перевернулась, и прибывшим на место специалистам пришлось ставить ее на колеса.
На момент аварии за рулем иномарки находилась супруга Караченцова Людмила Поргина. Она везла мужа, родственницу и медсестру с дачи в гости к сыну..
Напомним, что новая авария с Николаем Караченцовым по иронии судьбы произошла ровно через 12 лет после страшного ДТП, в которое он попал в ночь на 28 февраля 2005 года. Тогда звезда отечественного кинематографа получил черепно-мозговую травму и провел в коме 26 дней.