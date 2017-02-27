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В Южной Корее назвали имя организаторов убийства брата Ким Чен Ына

Опубликовано 27.02.17 16:16 В Южной Корее назвали имя организаторов убийства брата Ким Чен Ына

Специалисты назвали произошедшее терактом.

Южнокорейская разведка полагает, что организаторами убийства брата лидера КНДР Ким Чен Ына - Ким Чон Нама - являются сотрудники двух министерств Северно Кореи.

Как сообщает Reuters со ссылкой на парламент страны, среди восьми подозреваемых в совершении преступлении четыре человека работают в Министерстве государственной безопасности КНДР, а еще двое - в Министерстве иностранных дел.

По словам члена парламента Ли Чхоль Ву, речь идет о случае терроризма, организованном двумя ведомствами.

Как писал TopNews, 14 февраля 2017 года полиция Малайзии подтвердила смерть Ким Чон Нама. По ужшкммт версии правоохранителей, мужчину атаковали в аэропорту Куала-Лумпура  две женщины, одна из которых накинула ему на лицо ткань, пропитанную ядом.

По делу об убийстве Ким Чон Нама подозревают по меньшей мере восемь человек. Четверо из них уже задержаны. Среди подозреваемых гражданки Вьетнама и Индонезии, близкий знакомый одной из них, гражданин Малайзии, а также гражданин КНДР.
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