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Nokia 3310, презентация 2017: стала известна дата выхода и цена обновленной легенды (ФОТО, ВИДЕО)

Опубликовано 27.02.17 10:50 Nokia 3310, презентация 2017: стала известна дата выхода и цена обновленной легенды (ФОТО, ВИДЕО)

В Барселоне представили ремейк Nokia 3310 - названа цена и дата старта продаж телефона.

Обновленная Nokia 3310 представлена в Барселоне: характеристики модели

В воскресенье, 26 февраля, финская компания HMD Global Oy, разрабатывающая устройства под брендом Nokia, презентовала новую версию легендарного телефона Nokia 3310, пишет "КП".

Обновленная Nokia 3310 получила 2,4-дюймовый цветной экран. Также устройство снабжено 2-мегапикельной камерой, радио, MP3-плеером и слотом для карты памяти. Причем, как заверяют производители, одного заряда батареи будет хватать на 22 часа разговоров, а если не трогать телефон, то на месяц можно будет вообще забыть про зарядку.

Более того, счастливые обладатели этого гаджета смогут тряхнуть стариной - поиграть в «Змейку» и насладиться фирменными рингтонами Nokia.

Новая Nokia 3310: сколько будет стоить, и когда можно купить

Ожидается, что телефон будет продаваться в четырех расцветках (серой, синей, красной и желтой).

Новый телефон создан финской компанией HMD Global, которая имеет эксклюзивное право производить продукцию под брендом Nokia в течение 10 лет. Модель поступит в продажу в Европе во втором квартале этого года по цене в 49 евро, пишет РИА Новости.

Nokia 3310. ФОТО

​Предыдущая версия Nokia 3310 была выпущена в сентябре 2000 года и приобрела огромную популярность. Всего было продано 126 миллионов телефонов этой модели.

Nokia 3310 Видео

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