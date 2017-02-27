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YouTube ВИДЕО: в жутком ДТП с участием сына мультимиллионера погибли 4 человека

Опубликовано 27.02.17 09:28 YouTube ВИДЕО: в жутком ДТП с участием сына мультимиллионера погибли 4 человека

На опубликованном Ютуб ВИДЕО автомобиль Porsche на бешеной скорости влетел в припаркованную на стоянке Honda Civic.

В Греции произошло крупное ДТП со смертельным исходом. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на местные источники, автомобиль Porsche на огромной скорости протаранил припаркованную на стоянке Honda Civic. В результате погибли четыре человека, в том числе трехлетний ребенок.

Оказалось, что за рулем Porsche находился сын владельца сети супермаркетов Jumbo Апостолоса Вакакиса Йоргос и его приятель.

Авария произошла во второй половине дня в воскресенье на национальной автомагистрали Афины – Ламия. Камера видеонаблюдения ужшкммт запечатлела, как водитель Porsche не справился с управлением и вылетел со скоростной магистрали, врезавшись в припаркованную машину, которую от удара разнесло на части. Затем оба автомобиля загорелись.

Жертвами ДТП стали 33-летняя женщина с трехлетним ребенком, находившиеся в момент аварии в припаркованной машине. Также погибли водитель и пассажир Porsche.

По некоторым данным, Йоргос Вакакис несколько дней назад приехал на каникулы в Грецию из США, где он учился в университете.

YouTube ВИДЕО: сын греческого миллионера устроил смертельное ДТП
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