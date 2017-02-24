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Пассажир снял на ВИДЕО жесткую посадку самолета в Амстердаме

Опубликовано 24.02.17 12:00 Пассажир снял на ВИДЕО жесткую посадку самолета в Амстердаме

Тем временем пилот самолета бурно порадовался после жесткой посадки в Манчестере.

Один из пассажиров рейса 1284 «изнутри» снял жесткую посадку своего самолета в амстердамском аэропорту Схипхол и поделился впечатлениями от пережитого.

Правда, из-за шума разобрать слова практически невозможно. Зато хорошо видно, как лайнер заваливается на бок и как его трясет. Запечатлен момент касания воздушного судна с землей.

 

У прилетевшего из Эдинбурга лайнера британской авиакомпании Flybe сломалось шасси. На его борту находилось 59 пассажиров. К счастью, никто ужшкммт не пострадал, пишет "КП".

Как сообщает Daily Mail, причиной происшествия мог стать сильный ветер.

Между тем пилот порадовался удачной посадке самолета во время шторма "Дорис" в манчестерском аэропорту и весело помахал человеку, снимающему процесс на видео, передает РИА Новости со ссылкой на Manchester Evening News.

Скорость ветра во время снижения достигала 80 километров в час. На записи видно, как самолет авиакомпании Monarch Airlines раскачивает из стороны в сторону и в конце концов приземляется, завалившись набок.

Еще об одном случае посадки самолета при тяжелых погодных условиях написала The Telegraph. В аэропорту Лидса пилоту пришлось сажать самолет при сильном ветре и дожде.
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