Бывший директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Родриго Рато приговорен к 4,5 годам тюремного заключения по делу о финансовом мошенничестве.

Национальный суд приговорил бывшего директора-распорядителя МВФ и экс-министра экономики Испании Родриго Рато к 4,5 годам лишения свободы по обвинению в финансовых махинациях . Рато и несколько бывших руководителей Caja Madrid и Bankia были признаны виновными в мошенничестве с так называемыми черными кредитными картами. Утверждается, что в 1999–2012 годах они переводили средства банка на карты, которые не проходили по внутренней документации и не были известны налоговому ужшкммт ведомству, пишет РБК со ссылкой на испанское издание El Pais.

Ранее сообщалось, что помимо Рато на скамье подсудимых, согласно постановлению судьи Национального суда Испании Фернандо Андреу, окажутся еще 65 человек. Все они подозреваются в использовании так называемых "черных карт" Caja Madrid (позже Bankia), средства на которых скрывались от налоговых служб, уточняет РИА Новости.

Десятки высокопоставленных руководителей Caja Madrid и Bankia держали на этих картах 15,5 миллиона евро в период с 1999 по 2012 год. Эти средства не фигурировали в качестве их зарплат, предположительно, они шли на оплату личных расходов. При этом руководители Caja Madrid и Bankia не должны были отчитываться, на что именно шли эти деньги. Так, Рато в марте 2011 года потратил 3,547 тысячи евро на алкогольные напитки, а 2,169 тысячи — на оплату пяти ночей в гостинице. Кроме того, он снимал наличные с карты — за все время, пока он возглавлял Bankia, по меньшей мере, 17 тысяч евро.

В общей сложности участники мошеннической схемы потратили на личные нужды около €15 млн. Они обедали в дорогих ресторанах, приобретали дизайнерскую одежду и фешенебельные туры за рубеж. Помимо Рато в тюрьму на шесть лет отправился и бывший исполнительный директор Caja Madrid Мигель Блеса.

Адвокаты Рато уверяли, что кредитные карты были лишь бонусом за большой вклад в развитие банка, а налоговое ведомство было о них осведомлено.

Рато был министром экономики Испании в 1996–2004 годах, откуда перешел на работу в Международный валютный фонд, который возглавлял до 2007 года. В 2012 году после неудачной работы в Bankia Bloomberg Businessweek признал Рато худшим CEO в мире.