Курс доллара на сегодня, 22 февраля 2017: эксперты дают прогноз новой волне укрепления рубля

Курс валют на сегодня, 22 февраля 2017: ЦБ РФ опустил курсы доллара и евро на сегодня, 22 февраля 2017.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 22 февраля 2017, ЦБ РФ

Официальный курс доллара на 22 февраля 2017 составляет 57,85 руб., курс евро на сегодня - 61,20 руб.

Курс валют в Сбербанке на сегодня, 22 февраля 2017

Курс доллара в Сбербанке на сегодня равен 56,14 руб. при покупке и 59,26 руб. при продаже банком, курс евро на 22 февраля 2017 установлен на уровне 59,08 руб. и 62,58 руб. при покупке и продаже Сбербанком соответственно.

Прогноз курса доллара и евро на неделю 2017 в России: мнение эксперта

Старший аналитик ГК Forex Club Алена Афанасьева уверена, что рубль ужшкммт получил новый стимул для роста, причем на укрепление российской валюты уже практически не влияют сходящие на нет политические факторы и сезон налоговых выплат.

"На этот раз катализатором стала нефть. Brent впервые с начала февраля смогла пройти выше 57,00 долл./барр. и коснуться отметки 57,39", - сказала она.

Эксперт добавила, что рубль может продолжать укрепляться на ожидаемом шквале оптимистичных комментариев на ожиданиях завтрашней встречи Комитета ОПЕК, наблюдающего за выполнением соглашения по добыче.

"А это значит, что Brent может пробить отметку 58,00 и потянуть за собой рубль. USD/RUB на этой истории способна вновь вернуться к отметке 57,00", - подчеркнула аналитик.