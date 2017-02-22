Курс доллара на сегодня, 22 февраля 2017: эксперты дали прогноз курса рубля на неделю

Курс валют на сегодня, 22 февраля 2017: ЦБ РФ опустил официальные курсы доллара и евро на сегодня, 22 февраля 2017.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 22 февраля 2017, ЦБ РФ

Установленный Банком России курс евро на сегодня опустился на 48,97 копейки по сравнению с показателем вторника - до 61,2 рубля, курс доллара на 22 февраля 2017 упал на 23,77 копейки - до 57,85 рубля.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) на среду уменьшилась по сравнению с предыдущим показателем на 35,11 копейки - до 59,36 рубля.

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По словам аналитика "Алор брокер"Алексея Антонова, остаток короткой рабочей недели ужшкммт пройдет под флагом сильного рубля и дорогой нефти.

Курс рубля продолжает расти, несмотря на интервенции Минфина и ЦБ благодаря покупкам валюты экспортерами. Как отмечает эксперт, пик налогового периода придется на последние дни месяца, но повышенный спрос на рублевую ликвидность наблюдается уже сейчас. Таким образом, рублю пророчат остаться в диапазоне 57,6-57,9 рубля.

"Доллар сейчас не выглядит слабым. Он укрепляется к локальным валютам на волне высказываний президента Федерального резервного банка Филадельфии Патрика Харкера о возможности дальнейшего ужесточения кредитной политики ФРС уже по итогам ближайшей встречи 14-15 марта. То есть в теории, если бы не ожидания инвесторов относительно повышения ставки, рубль вполне мог бы пробить уровень 57,5 за доллар и пойти выше. Впрочем, повторюсь, что укрепление связано в первую очередь с налоговым периодом и до конца месяца себя исчерпает", - цитирует Антонова "Российская Газета".

"Черное золото" сейчас также выглядит достаточно сильным на фоне предстоящей мониторинговой встречи экспортеров и скором выходе данные о том, что ОПЕК выполнила свои обязательства по сокращению объемов добычи.

"С учетом того, что сейчас мы находимся у верхней границы диапазона, скорее всего, уйти выше 56,8 доллара за баррель до конца среды не удастся, но предпосылок для снижения на рынке нет", - пояснил аналитик.