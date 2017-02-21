СМИ: Кремль превратит выборы президента в референдум о доверии Путину

Президентская администрация не собираются подбирать оппонентов кандидату от власти.

По информации "Дождя", в администрации президента России вырабатывают повестку для выборов главы государства в 2018 году. причем в Кремле не собираются подбирать оппонентов кандидату от власти, но планируют добиться самого высокого в истории числа проголосовавших за Владимира Путина.

В настоящее время в Кремле обсуждаются задачи за год до выборов президента России, которые запланированы на 11 марта 2018 года. Как рассказали журналистам два источника ужшкммт в кремлевской администрации, одно из таких обсуждений на днях состоялось у руководства внутриполитического блока администрации президента, возглавляемого Сергеем Кириенко, с экспертами.

По словам собеседника телеканала, россиян ожидает референдум о доверии национальному лидеру. При этом, по информации дождя, в администрации главы государства не видят смысла в том, чтобы специально подбирать Путину оппонентов, которые бы повысили интерес к выборам.

"На сегодняшний день просто нет такого кандидата, который своим выдвижением способен создать интригу на выборах", — сказал источник журналистов.

По мнению Кремля, таковыми не являются и глава ФБК Алексей Навальный, который своим появлением на выборах лишь создаст много негатива вокруг власти, но не поможет значительному повышению явки.

Вместо поиска оппонентов Путина, Кремль видит три основные задачи выборов президента. Во-первых, выборы должны стать более чистыми, прозрачными и легитимными, чем все предыдущие, отмечает собеседник. Во-вторых, по его словам, процент проголосовавших за Владимира Путина должен быть, как минимум, выше, чем в 2012 году, а, как максимум, выше, чем когда-либо и за Путина, и за Дмитрия Медведева.

В качестве третьей задачи в администрации заявляют о необходимости добиться того, чтобы президент получил не только рекордный процент голосов, но и рекордное количество голосов.

Одним из инструментов по повышению явки, как отметил источник, может стать проведение референдумов на местах по волнующим местных жителей локальным проблемам. Также в Кремле надеются, что ЦИК сможет создать к выборам единую базу избирателей, что позволит отказаться от открепительных талонов и позволит избирателям без лишних формальностей голосовать не по месту прописки, а там, где они находятся в день выборов.

Кроме того, специалисты полностью исключили вариант досрочных выборов.