 
TOP 10

1 Врач рассказал о фатальном заболевании Хворостовского

2 СМИ узнали подробности задержания Керимова в Ницце, МИД и Госдума готовят ноту протеста

3 МОК пожизненно дисквалифицировал четырех российских скелетонистов

4 Макаревич выругался, комментируя смерть Хворостовского

5 ЦСКА выиграл у «Бенфики» в матче ЛЧ

6 В Тбилиси завершилась 20-часовая операция по задержанию предполагаемых террористов в жилом доме

7 В Смоленске мужчина умер в больнице после нескольких часов ожидания помощи

8 Обвиняемый в попытке госпереворота глава МВД ЛНР объяснил, что происходит в Луганске

9 СМИ узнали последние слова актера Марьянова перед смертью

10 На экстренном заседании СНБО Порошенко доложили о вторжении российских танков в Украину

Новости наших партнеров

Cобаку оправдали по делу о нападении, потому что она слишком толстая

23.11.17 00:14
Cобаку оправдали по делу о нападении, потому что она слишком толстая

Предыдущий хозяин питомца годами закармливал его, поэтому вес пёсика приблизился к 50 килограммам.

Английский суд освободил от обвинений в нападении хозяина собаки Фрэнсиса Торли. Окружной судья пришёл к выводу, что питомец по кличке Мишка не мог наброситься на велосипедистку
из-за избыточного веса.
 
Между тем, по версии девушки, в апреле 2017 года собака напала на неё во время поездки по парку со своей собачкой на трехколёсном велосипеде. Андреа Остольт заявила, что Мишка прыгнула на неё, оскалив пасть, поэтому ради защиты своего пса она подставила ногу, в которую Мишка якобы укусила.
 
После этого девушка подала в суд на 84-летнего владельца собаки за владение опасным животным, не поддающимся контролю. На слушаниях Торли заявил, что у Мишки тяжёлая форма ожирения - 
собака весит около 50 килограммов, и поэтому она не может бегать, и уж тем более прыгать на кого-то.
 
 
"В тот день я пошёл с дочерью в парк, а Мишка была без поводка. Она очень медленно ходит. Я увидел, как женщина ехала в нашу сторону на трёхколёсном велосипеде с маленькой собакой, -  рассказал хозяин Мишки. - Этот пёсик начал сильно лаять на моего пса и вести себя очень агрессивно. Мишка просто подошла подошла к ним, когда услышала лай".
 
По словам мужчины, его собака никого не укусила и только полаяла в ответ. Судья встал на сторону Торли и, учитывая комплекцию Мишки, признал хозяина и его животное невиновными в инциденте.
Новости наших партнеров
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга