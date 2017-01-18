Мать-одиночка построила дом с помощью обучающих роликов на YouTube Кара Брукинс из города Брайант вместе с детьми построила дом, основываясь только на видео-инструкциях на YouTube. Женщина рассказала, что ушла с четырьмя детьми от мужа из-за постоянных ссор. В 2007 году она решила построить дом мечты самостоятельно. Кара выкупила участок земли и взяла кредит на сумму 150 тысяч долларов. На все деньги она купила стройматериалы и необходимые инструменты. На момент начала строительства двум дочерям Кары было 15 и 11 лет, а сыновьям - 17 и 2 года. Об этом пишет интернет-издание Topic.lt Члены семьи не представляли, как строятся дома, но это их не остановило. По словам матери, вместе они посмотрели тысячи видеороликов, которые здорово им помогли. ВИДЕО В итоге женщине с детьми удалось построить дом с пятью спальнями, тремя гаражами и двухэтажным домиком на дереве. После окончания строительства Кара призналась, что их задумка позволила объединить семью и научить детей правильному отношению друг к другу. Твитнуть Новости наших партнеров