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Мать-одиночка построила дом с помощью обучающих роликов на YouTube

18.01.17 00:04
Мать-одиночка построила дом с помощью обучающих роликов на YouTube

Кара Брукинс из города Брайант вместе с детьми построила дом, основываясь только на видео-инструкциях на YouTube.

Женщина рассказала, что ушла с четырьмя детьми от мужа из-за постоянных ссор. В 2007 году она решила построить дом мечты самостоятельно. Кара выкупила участок земли и взяла кредит на сумму 150 тысяч долларов. На все деньги она купила стройматериалы и необходимые инструменты.
 
 
На момент начала строительства двум дочерям Кары было 15 и 11 лет, а сыновьям - 17 и 2 года. Об этом пишет интернет-издание Topic.lt.
 
 
Члены семьи не представляли, как строятся дома, но это их не остановило. По словам матери, вместе они посмотрели тысячи видеороликов, которые здорово им помогли.
 
 
 
В итоге женщине с детьми удалось построить дом с пятью спальнями, тремя гаражами и двухэтажным домиком на дереве.
 
 
После окончания строительства Кара призналась, что их задумка позволила объединить семью и научить детей правильному отношению друг к другу. 
 
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