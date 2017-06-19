 
TOP 10

1 Ковалев проиграл Уорду матч-реванш техническим нокаутом (ВИДЕО)

2 Ученые выяснили, когда солнце уничтожит человечество

3 В Португалии лесные пожары унесли жизни 62 человек. В стране объявлен трехдневный траур

4 7 моряков ВМС США погибли после столкновения эсминца Fitzgerald с контейнеровозом

5 Португалия сыграла вничью с Мексикой на Кубке Конфедерации (ВИДЕО)

6 Актера Сергея Година избили в московском ресторане

7 Ольга Бузова прилетела на ужин во Францию на частном самолете (ФОТО, ВИДЕО)

8 Президент Коста-Рики проглотил осу во время интервью (ВИДЕО)

9 Новости о старте продаж новых iPhone 8 разочаровали поклонников

10 В Сети опубликовано ВИДЕО успешных испытаний новейшей российской противоракеты

Новости наших партнеров

Самые известные случаи нападения фанатов на звезд

16.06.2017 00:01
Рейтинг 9.9

Как гласит заповедь: "Не сотвори себе кумира", однако, многие забывают о ней. Как не потерять дар речи при виде любимой знаменитости? Как не ощутить чувство эйфории от разговора со звездой? Иногда поклонники ведут себя как настоящие безумцы, готовые задушить знаменитого любимца в объятиях. Как показывает история, порой от подобной любви до ненависти один шаг, который легко сделать. Угрозы, нанятые киллеры, нападения с соляной кислотой, выстрелы в упор... Предлагаем вашему вниманию подборку самых невероятных поступков фанатов Джастина Бибера, The Beatles, 50 Cent, Мадонны и других звезд.

Слава юной поп-звезды Джастина Бибера довольно быстро сделала его жизнь небезопасной, уже не в первый раз звезда подвергается нападению. Например, во время концерта в Дубае на молодого исполнителя напал мужчина.

Слава юной поп-звезды Джастина Бибера довольно быстро сделала его жизнь небезопасной, уже не в первый раз звезда подвергается нападению. Например, во время концерта в Дубае на молодого исполнителя напал мужчина.

Он попытался вытащить Бибера из-за рояля, но хулигана скрутила охрана. Инструмент перевернулся, но уже через несколько минут Джастин продолжил концерт.

Он попытался вытащить Бибера из-за рояля, но хулигана скрутила охрана. Инструмент перевернулся, но уже через несколько минут Джастин продолжил концерт.

Еще раньше для убийства звезды поклонник и вовсе нанял киллера. Заказчиком убийства стал осужденный Дана Мартин, отбывающий срок за изнасилование и убийство 15-летней девочки.

Еще раньше для убийства звезды поклонник и вовсе нанял киллера. Заказчиком убийства стал осужденный Дана Мартин, отбывающий срок за изнасилование и убийство 15-летней девочки.

В тюрьме Мартин так увлекся творчеством Бибера, что неоднократно писал ему и даже нанес на ногу татуировку с его портретом. Как раз за отсутствие ответа фанат и затаил злобу.

В тюрьме Мартин так увлекся творчеством Бибера, что неоднократно писал ему и даже нанес на ногу татуировку с его портретом. Как раз за отсутствие ответа фанат и затаил злобу.

Незадачливые киллеры заблудились в Канаде (убийство должно было произойти в Ванкувере) и были арестованы. Певца должны были задушить галстуком, отрезать гениталии садовыми ножницами и отослать их заказчику. За это изуверство кровожадный Дана Мартин готов был заплатить исполнителям пять тысяч долларов.

Незадачливые киллеры заблудились в Канаде (убийство должно было произойти в Ванкувере) и были арестованы. Певца должны были задушить галстуком, отрезать гениталии садовыми ножницами и отослать их заказчику. За это изуверство кровожадный Дана Мартин готов был заплатить исполнителям пять тысяч долларов.
1-56-1011-1516-2021-25далее
Новости наших партнеров
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга