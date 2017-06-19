Самые известные случаи нападения фанатов на звезд

Слава юной поп-звезды Джастина Бибера довольно быстро сделала его жизнь небезопасной, уже не в первый раз звезда подвергается нападению. Например, во время концерта в Дубае на молодого исполнителя напал мужчина.
Он попытался вытащить Бибера из-за рояля, но хулигана скрутила охрана. Инструмент перевернулся, но уже через несколько минут Джастин продолжил концерт.
Еще раньше для убийства звезды поклонник и вовсе нанял киллера. Заказчиком убийства стал осужденный Дана Мартин, отбывающий срок за изнасилование и убийство 15-летней девочки.
В тюрьме Мартин так увлекся творчеством Бибера, что неоднократно писал ему и даже нанес на ногу татуировку с его портретом. Как раз за отсутствие ответа фанат и затаил злобу.
Незадачливые киллеры заблудились в Канаде (убийство должно было произойти в Ванкувере) и были арестованы. Певца должны были задушить галстуком, отрезать гениталии садовыми ножницами и отослать их заказчику. За это изуверство кровожадный Дана Мартин готов был заплатить исполнителям пять тысяч долларов.