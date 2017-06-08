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10 самых известных усыпальниц мира

08.06.2017 20:10
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И так, представляем вам подборку из десяти самых известных гробниц в мире, в которых наглядно воплотилось то, что называется "вечной памятью".

"Гробница Мира". Самарканд
Этот мавзолей был воздвигнут в память о славе Амира Тимура - азиатского завоевателя( известен как Тамерлан). Первоначально мавзолей был предназначен для Мухаммеда Султана, который умер во время военного похода. Композиции внутри мавзолея отличаются монументальностью, крупными размерами и живописной красотой.

"Гробница Мира". Самарканд Этот мавзолей был воздвигнут в память о славе Амира Тимура - азиатского завоевателя( известен как Тамерлан). Первоначально мавзолей был предназначен для Мухаммеда Султана, который умер во время военного похода. Композиции внутри мавзолея отличаются монументальностью, крупными размерами и живописной красотой.

Храм Гроба Господня
Храм Гроба Господня — всемирно известная христианская церковь, расположенная в Иерусалиме, Израиль, предположительно на месте, где по преданию, был распят, погребён, а затем воскрес Иисус Христос. Является местом паломничества для верующих-христиан со всего мира с IV века. Этот архитектурный комплекс включает в себя Голгофу с местом Распятия, довольно большую ротонду, Кафоликон, подземный храм Обретения Животворящего Креста, храм святой равноапостольной Елены и несколько приделов.

Храм Гроба Господня Храм Гроба Господня — всемирно известная христианская церковь, расположенная в Иерусалиме, Израиль, предположительно на месте, где по преданию, был распят, погребён, а затем воскрес Иисус Христос. Является местом паломничества для верующих-христиан со всего мира с IV века. Этот архитектурный комплекс включает в себя Голгофу с местом Распятия, довольно большую ротонду, Кафоликон, подземный храм Обретения Животворящего Креста, храм святой равноапостольной Елены и несколько приделов.

Мавзолей Ленина
Мавзолей Ленина — известный мавзолей, расположенный на Красной площади в Москве, Россия. Был построен по проекту архитектора Алексея Щусева между 1929–1930 годами. Здесь с 1924 года покоится забальзамированное тело Владимира Ильича Ленина. В 1953 году сюда также было помещено тело Иосифа Сталина, однако 30 октября 1961 года по решению XXII съезда КПСС тело Сталина было захоронено рядом с Кремлёвской стеной под простым гранитным монументом.

Мавзолей ЛенинаМавзолей Ленина — известный мавзолей, расположенный на Красной площади в Москве, Россия. Был построен по проекту архитектора Алексея Щусева между 1929–1930 годами. Здесь с 1924 года покоится забальзамированное тело Владимира Ильича Ленина. В 1953 году сюда также было помещено тело Иосифа Сталина, однако 30 октября 1961 года по решению XXII съезда КПСС тело Сталина было захоронено рядом с Кремлёвской стеной под простым гранитным монументом.

Замок Святого Ангела
Замок Святого Ангела или Мавзолей Адриана — архитектурный памятник и мавзолей, изначально предназначенный для римского императора Адриана, его семьи и наследников. Однако позже замок стали использовать в качестве гробницы для других императоров (Антонин Пий, Марк Аврелий, Септимий Север, Каракалла), ещё позднее в качестве крепости. В настоящее время — это один из самых посещаемых музеев Италии. Его строительство началось в 135 году, и было завершено в 139 г. Находится замок на правом берегу реки Тибр, недалеко от Ватикана, Италия. В своё время считался самым высоким зданием в Риме. Его высота около 20 метров.

Замок Святого Ангела Замок Святого Ангела или Мавзолей Адриана — архитектурный памятник и мавзолей, изначально предназначенный для римского императора Адриана, его семьи и наследников. Однако позже замок стали использовать в качестве гробницы для других императоров (Антонин Пий, Марк Аврелий, Септимий Север, Каракалла), ещё позднее в качестве крепости. В настоящее время — это один из самых посещаемых музеев Италии. Его строительство началось в 135 году, и было завершено в 139 г. Находится замок на правом берегу реки Тибр, недалеко от Ватикана, Италия. В своё время считался самым высоким зданием в Риме. Его высота около 20 метров.

Мавзолей Мао Цзедуна (Пекин)
После смерти лидера КНР в Пекине в 1976 году был воздвигнут его мавзолей. 9 сентября 1977 года мавзолей был открыт для посетителей. Тело Мао лежит в хрустальном саркофаге, полностью забальзамированное. Всего в мемориале было открыто 10 залов и комнат.

Мавзолей Мао Цзедуна (Пекин) После смерти лидера КНР в Пекине в 1976 году был воздвигнут его мавзолей. 9 сентября 1977 года мавзолей был открыт для посетителей. Тело Мао лежит в хрустальном саркофаге, полностью забальзамированное. Всего в мемориале было открыто 10 залов и комнат.
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