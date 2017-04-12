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Исчезнувшие: люди, которых ищут десятилетиями

11.04.2017 21:09
Рейтинг 9.3

Исчезновение человека - преступление, которое даже опытным следователям раскрыть непросто. Полиция опрашивает свидетелей, добровольцы обшаривают леса и парки, объявления о пропавших висят на столбах и звучат по радио... Чаще всего эти меры приносят результат - если не через несколько дней, то через считанные месяцы. Но не всегда. Иногда люди просто пропадают бесследно. И лишь родные десятилетия спустя продолжают искать, ждать и надеяться.

Черри Махан
8-летняя Черри Махан пропала 22 февраля 1985 года. Возвращаясь домой из школы, девочка вышла из школьного автобуса в паре кварталов от дома. Но там она так и не появилась. Больше Черри никто не видел. Несмотря на все усилия следствия, свидетелей ее исчезновения так и не нашли. Тем не менее, родители Черри продолжают надеяться и публикуют объявления о ее пропаже, снабженные фотограиями, на которых полицейские профессионалы постарались воспроизвести лицо Черри таким, каким оно стало бы 30 лет спустя.

Черри Махан 8-летняя Черри Махан пропала 22 февраля 1985 года. Возвращаясь домой из школы, девочка вышла из школьного автобуса в паре кварталов от дома. Но там она так и не появилась. Больше Черри никто не видел. Несмотря на все усилия следствия, свидетелей ее исчезновения так и не нашли. Тем не менее, родители Черри продолжают надеяться и публикуют объявления о ее пропаже, снабженные фотограиями, на которых полицейские профессионалы постарались воспроизвести лицо Черри таким, каким оно стало бы 30 лет спустя.

Филипп Кейрнс
В 1986 году ирландский школьник Филип Кейрнс отправился из школы домой на обед. Пообедав, он поехал обратно в школу. Его видели садящимся в автобус. После этого он не появился ни дома, ни в классе. История всколыхнула всю Ирландию, полиция обшаривала леса, водолазы ныряли в озера - но все было бесполезно. Ни одного свидетеля не нашлось. Дело было закрыто, и только родные Филипа все еще надеются, что однажды он найдется.

Филипп КейрнсВ 1986 году ирландский школьник Филип Кейрнс отправился из школы домой на обед. Пообедав, он поехал обратно в школу. Его видели садящимся в автобус. После этого он не появился ни дома, ни в классе. История всколыхнула всю Ирландию, полиция обшаривала леса, водолазы ныряли в озера - но все было бесполезно. Ни одного свидетеля не нашлось. Дело было закрыто, и только родные Филипа все еще надеются, что однажды он найдется.

Тони Джонс
В ноябре 1982 года 20-летний Тони Джонс с рюкзаком за плечами отправился в поход через всю Австралию. В Северном Квинсленде его следы затерялись. Почти все свое путешествие он проделал вместе с братом. Они разделились лишь на последнем отрезке пути: Тони решил поймать попутку, а его брат отправился в путь на велосипеде. Юноши договорились встретиться дома. Однако когда брат Тони приехал в Таунсвилл, он с изумлением узнал, что Тони не приехал домой и не подал о себе вестей. Родные сообщили в полицию об исчезновении, но, по их словам, полицейские отнеслись к исчезновению юноши совершенно безразлично. Семья же до сих пор продолжает поиски.

Тони ДжонсВ ноябре 1982 года 20-летний Тони Джонс с рюкзаком за плечами отправился в поход через всю Австралию. В Северном Квинсленде его следы затерялись. Почти все свое путешествие он проделал вместе с братом. Они разделились лишь на последнем отрезке пути: Тони решил поймать попутку, а его брат отправился в путь на велосипеде. Юноши договорились встретиться дома. Однако когда брат Тони приехал в Таунсвилл, он с изумлением узнал, что Тони не приехал домой и не подал о себе вестей. Родные сообщили в полицию об исчезновении, но, по их словам, полицейские отнеслись к исчезновению юноши совершенно безразлично. Семья же до сих пор продолжает поиски.

Джо Питчер
С детства Джозеф Питчер мечтал о карьере актера, и еще в школьные годы сумел получить пару малозаметных ролей в Голливуде. Однако когда ему исполнилось 16, родные уговорили его переехать в Вашингтон, чтобы закончить учебу. В 2005 году он окончил школу и планировал вскоре вернуться в Голливуд. 5 января 2006 года 19-летний Питчер отправился к друзьям играть в карты. Однако до друзей он не доехал и домой не вернулся. Его машина несколько дней спустя была обнаружена на одном из перекрестков. Как оказалось, с мобильного он в этот день никому не звонил - лишь приятелю, с которым собирался играть. Мать Джо ищет его уже 10 лет, однако все, кроме нее, уже давно потеряли надежду.

Джо Питчер С детства Джозеф Питчер мечтал о карьере актера, и еще в школьные годы сумел получить пару малозаметных ролей в Голливуде. Однако когда ему исполнилось 16, родные уговорили его переехать в Вашингтон, чтобы закончить учебу. В 2005 году он окончил школу и планировал вскоре вернуться в Голливуд. 5 января 2006 года 19-летний Питчер отправился к друзьям играть в карты. Однако до друзей он не доехал и домой не вернулся. Его машина несколько дней спустя была обнаружена на одном из перекрестков. Как оказалось, с мобильного он в этот день никому не звонил - лишь приятелю, с которым собирался играть. Мать Джо ищет его уже 10 лет, однако все, кроме нее, уже давно потеряли надежду.

Рон Арад
В ноябре 1986 года молодой израильский солдат Рон Арад был захвачен ливанскими повстанцами, которые передали его в руки боевиков Хезболлы. Разведка Израиля предпринимала отчаянные усилия, чтобы найти и вызволить пилота, однако многие в Израиле не верили в то, что он жив. В 1987 году боевики предоставили израильтянам доказательства того, что Арад жив. Однако после единственного раза свидетельств больше не стало, и год спустя переговоры зашли в тупик. Тем не менее, поиски продолжались еще два десятилетия. Лишь в 2006 году израильская разведка признала, что ей неизвестна ни судьба Рона Арада, ни местонахождение его останков.

Рон АрадВ ноябре 1986 года молодой израильский солдат Рон Арад был захвачен ливанскими повстанцами, которые передали его в руки боевиков Хезболлы. Разведка Израиля предпринимала отчаянные усилия, чтобы найти и вызволить пилота, однако многие в Израиле не верили в то, что он жив. В 1987 году боевики предоставили израильтянам доказательства того, что Арад жив. Однако после единственного раза свидетельств больше не стало, и год спустя переговоры зашли в тупик. Тем не менее, поиски продолжались еще два десятилетия. Лишь в 2006 году израильская разведка признала, что ей неизвестна ни судьба Рона Арада, ни местонахождение его останков.
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