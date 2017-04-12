Исчезнувшие: люди, которых ищут десятилетиями Рейтинг 9.3 Исчезновение человека - преступление, которое даже опытным следователям раскрыть непросто. Полиция опрашивает свидетелей, добровольцы обшаривают леса и парки, объявления о пропавших висят на столбах и звучат по радио... Чаще всего эти меры приносят результат - если не через несколько дней, то через считанные месяцы. Но не всегда. Иногда люди просто пропадают бесследно. И лишь родные десятилетия спустя продолжают искать, ждать и надеяться. Черри Махан

8-летняя Черри Махан пропала 22 февраля 1985 года. Возвращаясь домой из школы, девочка вышла из школьного автобуса в паре кварталов от дома. Но там она так и не появилась. Больше Черри никто не видел. Несмотря на все усилия следствия, свидетелей ее исчезновения так и не нашли. Тем не менее, родители Черри продолжают надеяться и публикуют объявления о ее пропаже, снабженные фотограиями, на которых полицейские профессионалы постарались воспроизвести лицо Черри таким, каким оно стало бы 30 лет спустя. Филипп Кейрнс

В 1986 году ирландский школьник Филип Кейрнс отправился из школы домой на обед. Пообедав, он поехал обратно в школу. Его видели садящимся в автобус. После этого он не появился ни дома, ни в классе. История всколыхнула всю Ирландию, полиция обшаривала леса, водолазы ныряли в озера - но все было бесполезно. Ни одного свидетеля не нашлось. Дело было закрыто, и только родные Филипа все еще надеются, что однажды он найдется. Тони Джонс

В ноябре 1982 года 20-летний Тони Джонс с рюкзаком за плечами отправился в поход через всю Австралию. В Северном Квинсленде его следы затерялись. Почти все свое путешествие он проделал вместе с братом. Они разделились лишь на последнем отрезке пути: Тони решил поймать попутку, а его брат отправился в путь на велосипеде. Юноши договорились встретиться дома. Однако когда брат Тони приехал в Таунсвилл, он с изумлением узнал, что Тони не приехал домой и не подал о себе вестей. Родные сообщили в полицию об исчезновении, но, по их словам, полицейские отнеслись к исчезновению юноши совершенно безразлично. Семья же до сих пор продолжает поиски. Джо Питчер

С детства Джозеф Питчер мечтал о карьере актера, и еще в школьные годы сумел получить пару малозаметных ролей в Голливуде. Однако когда ему исполнилось 16, родные уговорили его переехать в Вашингтон, чтобы закончить учебу. В 2005 году он окончил школу и планировал вскоре вернуться в Голливуд. 5 января 2006 года 19-летний Питчер отправился к друзьям играть в карты. Однако до друзей он не доехал и домой не вернулся. Его машина несколько дней спустя была обнаружена на одном из перекрестков. Как оказалось, с мобильного он в этот день никому не звонил - лишь приятелю, с которым собирался играть. Мать Джо ищет его уже 10 лет, однако все, кроме нее, уже давно потеряли надежду. Рон Арад

В ноябре 1986 года молодой израильский солдат Рон Арад был захвачен ливанскими повстанцами, которые передали его в руки боевиков Хезболлы. Разведка Израиля предпринимала отчаянные усилия, чтобы найти и вызволить пилота, однако многие в Израиле не верили в то, что он жив. В 1987 году боевики предоставили израильтянам доказательства того, что Арад жив. Однако после единственного раза свидетельств больше не стало, и год спустя переговоры зашли в тупик. Тем не менее, поиски продолжались еще два десятилетия. Лишь в 2006 году израильская разведка признала, что ей неизвестна ни судьба Рона Арада, ни местонахождение его останков. 1-56-1011-15далее Твитнуть Новости наших партнеров Нативная реклама ADWILE Новости СМИ2 новости Загрузка... Загрузка... 24СМИ