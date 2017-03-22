Самые необычные рекорды многоплодности в истории Рейтинг 9.6 В последнее время на фоне распространения ЭКО многоплодные беременности возникают чаще, чем раньше (тогда это все-таки было скорее исключением, чем правилом). Однако в истории зафиксированы удивительные случаи многоплодных "бэби-бумов" в отдельных семьях, и о них мы расскажем. Четверняшки Смит - 1750 г.

Сегодня шанс появления четверни составляет 1 к 800 000, а четверняшки Смит родились задолго до гормональной терапии и ЭКО - в 1750 году. Семья Смит жила в маленькой ирландской деревушке и занималась фермерством. Каково же было удивление миссис Смит, когда ее беременность закончилась рождением аж четырех здоровых мальчиков! К сожалению, неизвестна их дальнейшая судьба - ведь детская смертность в то время была чрезвычайно высокой. Этот случай - один из самых ранних задокументированных случаев такого рода. Знаменитые пятерняшки Дион

Канадские пятерняшки Дион были первыми однояйцевыми пятерняшками, пережившими младенчество. Во время беременности их мать думала, что вынашивает близнецов, но 28 мая 1934 выяснилось, что это слегка не так. Родители - Элзир и Олива Дион - были абсолютно не готовы нести такую ношу, ведь у них кроме новорожденных, дома еще сидели трое по лавкам. Тут вмешалось государство и взяло опеку над пятерняшками Дион, так как случай стал известен всему миру и этих девочек стали рассматривать как национальное достояние. Рядом с фермой Дион были построены больница и детский сад. Эта "больница" была чем-то вроде зоопарка или шоу "за стеклом", только вместо животных в ней находились сестры Дион. Посетители павильона через специальные односторонние экраны наблюдали за тем, как девочки учатся, играют и гуляют. Территория была ограждена забором с колючей проволокой, и работал там целый штат сотрудников - обслуживающий персонал, медсестры, охранники... Это место называли Квинтвиль (что-то вроде Пятернябург) и оно много лет (пока сестры не выросли и не послали всех к черту) было популярнее, чем Ниагарский водопад! В настоящее время две из пяти сестер Дион по-прежнему в добром здравии. Они предпочитают уединенную жизнь, подальше от публики. В 1998 году близнецы Дион получили компенсацию 4 млн долларов за то, что в детстве государство цинично использовало их с целью наживы. Шестерняшки - звезды реалити-шоу

10 мая 2004 года американка Кейт Госселин родила трех мальчиков и трех девочек на сроке почти 30 недель. Кроме того, до этого у нее уже была одна беременность, которая закончилась родами девочек-близнецов. Итого: восемь детей, двойняшки и шестерняшки. Кейт лечили от бесплодия, что и вылилось в итоге вот в такой впечатляющий результат. Несколько лет семья Госселин участвовала в реалити-шоу на телевидении, которое называлось "Джон и Кейт плюс 8". В 2009 году родители развелись. Суд присудил дом и полную опеку над детьми матери. Единственные в мире выжившие семерняшки

19 ноября 1997 года у семьи Маккохью из Айовы родились семерняшки. Плюс у них уже была одна дочь. Малыши родились на 9 недель раньше срока, и у двоих был церебральный паралич. Когда врачи узнали, что женщина беременна семью детьми, они начали уговаривать ее сделать селективную редукцию - в этом случае шансы на выживание у оставшихся значительно бы повысились. Но миссис Маккохью даже рассматривать эту идею отказалась. В итоге выжили все дети, все поступили в колледж, а один из сыновей пошел в армию. 1-56-1011-11далее Твитнуть Новости наших партнеров