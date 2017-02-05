Жуткие истории невинных фотографий Рейтинг 8.7 Эти снимки кажутся такими невинными и обыденными! А между тем, на каждом из них разыгрывается невидимая миру драма, трагедия, а то и вовсе фильм ужасов. И стоит лишь узнать историю каждой из этих фотографий, как мурашки побегут у вас по спине! Зловещая танцовщица

Это фото кажется совершенно обыденным: группа девочек-танцовщиц и солистка на переднем плане. Однако на самом деле солистки в белом на сцене... нет! Это фото было сделано во время отчетного концерта детской танцевальной группы. Пока девочки сидели на сцене в ожидании своего номера, одна из мам решила сфотографировать их. Лишь потом, просматривая фотографии, она обнаружила на одной из них неизвестный призрак, которого ни она, ни другие зрители не видели на протяжении всего концерта. Кто эта женщина, так и осталось загадкой. Парни на вечеринке

Стандартное фото двух подростков на домашней вечеринке. правда, для одного из них она станет последней. Парня с оранжевым стаканом справа зовут Тайлер Хадли. Накануне он поссорился со своими родителями из-за того, что те не разрешали ему организовать домашнюю вечеринку. Когда ссора достигла пика, парень взял молоток и забил обоих родителей до смерти. Бросив тела в спальне, он все-таки собрал у себя друзей. Нескольким из них он признался в содеянном, но большинство восприняли его слова как шутку. Увы, они оказались ужасной правдой. Вскоре слухи дошли до полиции, обыск подтвердил слова Тайлера, который, в итоге, был приговорен к пожизненному заключению. Собакоубийца

Девушка со щенком - как это трогательно! Но не торопитесь с выводами. Эту девушку зовут Алина Орлова, ей 21 год, и в настоящее время она находится под домашним арестом по обвинению в жестоком обращении с животными. Алина с подружками мучили животных и забивали их до смерти, записывая все это на видеопленку для последующей продажи любителям подобного садистского видео, которое пользуется заметным спросом, к примеру, в Китае. В заброшенном складе рядом с домом, где жила Алина с подружками, полиция обнаружила целое кладбище замученных садистками кошек и собак. Последнее фото подружек

Это - подружки-школьницы Холли Мэри Уэллс и Джессика Эми Чапмен. На этом фото им по 10 лет. Оно сделано на вечеринке, где девочки веселились с подружками, после чего отправились домой. Больше их никто живыми не видел. Как оказалось, по дороге они встретили Йена Хантли, ассистента учителя из своей школы, которого они любили и которому доверяли. Под надуманным предлогом Йен заманил их к себе в дом, где изнасиловал и убил обеих. После этого Хантли две недели принимал участие в поисках пропавших девочек, организованных местными общественниками. После того, как тела нашли, Йен все же сознался в убийстве. Что самое ужасное, Хантли, как оказалось, уже был обвинен в сексуальном насилии, но поскольку подозрения не подтвердились, его без проблем пустили работать в школу. Двое детей и камера видеонаблюдения

Камера слежения в супермаркете поймала в кадр двух мальчиков - и никто не увидел в этом ничего зловещего. Между тем, это последний кадр, на котором двухлетний Джеймс Беглер предстает живым. Его мать отвлеклась от ребенка всего на минуту - и этого хватило убийце Джону Венаблесу, чтобы обманом увести мальчика. Джон и его подельник Роберт Томпсон завели малыша в безлюдное место, где несколько часов пытали его, а потом положили еще живого ребенка на железнодорожные рельсы, чтобы замести следы преступления. Самое страшное, что обоим убийцам на тот момент было лишь по 11 лет. 1-56-1011-15далее Твитнуть Новости наших партнеров