СМИ выяснили подробности гибели российских военных в Сирии

По словам журналистов, машина с российскими военными попала под вражеский обстрел.

Как удалось выяснить "Коммерсанту", машина с российскими военными в Сирии, о гибели которых стало известно 20 февраля 2017 года, попала под обстрел противника, а не подорвалась на фугасе. В своем материале издание ссылается на родственников одного из погибших и ряд неназванных источников.

Как пишут журналисты, военные советники должны были доставить разработанный в российском Генштабе дальнейший план действий в провинции Хомс.. Исполнение этого плана ужшкммт помогло бы сирийской армии воспрепятствовать дальнейшему продвижению боевиков.

При этом версия родственников погибшего в Сирии старшего лейтенанта Вадима Магамурова отличается от официальной информации оборонного ведомства.

"Нам рассказали лишь, что они выехали на задание и попали под обстрел", — сообщил двоюродный брат погибшего Ильшат Магамуров.

По информации одного из источников газеты, машина, следовавшая из авиабазы Тияс в Хомс, попала под обстрел из советской гаубицы Д-30, которая имеется в распоряжении террористов запрещенной в России организации "Исламское государство" (ИГИЛ).

Издание подчеркивает, что частично эта версия подтверждается видеозаписью, опубликованной близким к ИГИЛ агентством Amaq на следующий день после случившегося. Однако в штабе бригады, где служил Магамуров, отказались назвать имена других погибших с ним в Сирии военнослужащих.