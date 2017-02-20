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В Сирии при подрыве фугаса погибли четыре российских военных советника

Опубликовано 20.02.17 16:16 В Сирии при подрыве фугаса погибли четыре российских военных советника

Четверо российских военных погибли в результате подрыва автомобиля в Сирии, еще двое военнослужащих получили ранения.

Четыре российских военных советника погибли в Сирии 16 февраля при подрыве автомобиля на фугасе, сообщает "Интерфакс"со ссылкой на Минобороны РФ.

В результате подрыва четверо военнослужащих погибли, еще двое получили ранения. За их жизнь борются российские военные медики, уточняют в ведомстве. Автомобильная колонна сирийских войск, в которой был и автомобиль с российскими военными советниками, следовала из района аэродрома Тияс к городу Хомсу. После того ужшкммт как автомобиль, в котором находились российские военнослужащие, проехал около 4 км, под ним сработал радиоуправляемый заряд.

Ранее российские военнослужащие Центра по примирению враждующих сторон в Сирии доставили в Кумхан в провинции Хомс доставили более 3,5 тонны продовольствия и медикаментов.

Российская военная операция в Сирии началась 30 сентября 2015 года. Согласно официальным данным, за это время погибли более 20 российских военнослужащих и медиков.
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