В соцсетях высмеяли "общий пиджак" главы МИД Украины (ФОТО)

Пользователи соцсетей высмеяли костюм министра иностранных дел Украины Павла Климкина на встрече глав МИД «нормандской четверки» в Мюнхене.

Пользователи социальной сети обратили внимание на костюм главы МИД Украины Павла Климкина на совместном фото с министрами иностранных дел России, Германии и Франции.

В социальных сетях указали на необычный вид пиджака Климкина. Так, юзеры Twitter сочли, что он носит один и тот же пиджак с украинским президентом Петром Порошенко и бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили.

Некоторые отметили, что глава МИД потолстел, а также поинтересовались, на каком ужшкммт месяце беременности он находится.

Мне одной кажется, что все эти стильно одетые мужчины одеваются у одного и того же модного дизайнера? pic.twitter.com/r6yiJu1IhK — Swiss Vatnik Sve (@SwissVatnik) 19 февраля 2017 г.

На фотографии виден над чем-то смеющийся с одним из европейских министров Лавров и невеселый Климкин. «А что эти трое веселых людей целый час делали с Климкиным? Костюмчик прям по фактуре», — смеются блогеры.

Украинский министр недовольным тоном заявил журналистам, что Сергей Лавров на переговорах назвал «представителей нелегальных нелегитимных формирований полномочными представителями».

«К сожалению, поскольку встреча прошла ранее, чем мы получили информацию про указ президента России, тогда бы, конечно, я бы совсем по-другому отреагировал не только на это высказывание, а вообще на то, что делается. Поскольку это — логика сознательной эскалации», — позже рассказал Павел Климкин.