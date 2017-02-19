YouTube ВИДЕО: 7-летнюю россиянку с сердцем наружу спасают в Голливуде (ФОТО, ВИДЕО)
Опубликовано 19.02.17 13:59
На Ютуб появилось видео с семилетней девочой из Новороссийска, у которой сердце находится перед грудной клеткой. Данный диагноз эктопии сердца попадается всего у пяти человек из миллиона.
Вирсавия Борун-Гончарова родилась с невероятно редким заболеванием. Её сердце расположено на внешней стороне грудной клетки и защищено лишь тонким слоем кожи. Девочка с мамой переехали из России в США в надежде на помощь американских врачей.
Девочке нужно быть очень осторожной. Любое неудачное падение или удар могут привести к повреждению и остановке сердца. Тем не менее Вирсавия ведет по мере возможности активный образ жизни: бегает, играет, рисует как и все детки ее возраста.
Ютуб ВИДЕО: 7-летнюю девочку из России с сердцем перед грудной клеткой спасают врачи в Голливуде