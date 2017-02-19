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YouTube ВИДЕО: 7-летнюю россиянку с сердцем наружу спасают в Голливуде (ФОТО, ВИДЕО)

Опубликовано 19.02.17 13:59 YouTube ВИДЕО: 7-летнюю россиянку с сердцем наружу спасают в Голливуде (ФОТО, ВИДЕО)

На Ютуб появилось видео с семилетней девочой из Новороссийска, у которой сердце находится перед грудной клеткой. Данный диагноз эктопии сердца попадается всего у пяти человек из миллиона.

Вирсавия Борун-Гончарова родилась с невероятно редким заболеванием. Её сердце расположено на внешней стороне грудной клетки и защищено лишь тонким слоем кожи. Девочка с мамой переехали из России в США в надежде на помощь американских врачей.

 

Данный диагноз эктопии сердца попадается всего у пяти человек из миллиона. Как рассказала мама девочки в интервью британскому изданию The Mirror, когда врачи обнаружили патологию, то не выживет.

"Когда я в первый раз увидела, как бьётся её сердце, то поняла, что для меня это многое значит. Я поняла, что Вирсавия жива, она дышит и есть шанс выжить", — рассказывает мама Вирсавии.

 

Отметим, что Вирсавия с семьёй переехала из Новороссийска в Голливуд за медицинской помощью несколько лет назад.

Сейчас ей дают препарат, понижающий давление — пока девочка слишком слаба для вмешательства американских хирургов. Но, если он сработает, то появится возможность прооперировать ребёнка.

 

Девочке нужно быть очень осторожной. Любое неудачное падение или удар могут привести к повреждению и остановке сердца. Тем не менее Вирсавия ведет по мере возможности активный образ жизни: бегает, играет, рисует как и все детки ее возраста.

Ютуб ВИДЕО: 7-летнюю девочку из России с сердцем перед грудной клеткой спасают врачи в Голливуде
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