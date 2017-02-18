"Марш рассерженных белорусов" прошел в Минске (ФОТО, ВИДЕО)

Жители соседней республики вышли на "Марш рассерженных белорусов" в знак протеста против декрета о тунеядстве.

"Марш рассерженных белорусов" собрал тысячи недовольных жителей страны

В Минске 17 февраля 2017 года состоялась несогласованная акция протеста под названием "Марш рассерженных белорусов". По словам организаторов, вечером на Октябрьской площади столицы страны вышли от трех до пяти тысяч человек. Сначала протестанты провели митинг в центре столицы, после чего прошлись колонной по улицам.

Люди на улике скандировали: «Жыве Беларусь!», «Лу, уходи!», «Хто ужшкммт галоўны дармаед? Прэзідэнт!» («Кто главный дармоед? Президент»), несли растяжку «Баста!» и распевали песни Ляписа Трубецкого. Некоторые участники марша зажгли файеры, но правоохранители никого не задержали.

Несколько тысяч человек в центре Минска пришли к Дому правительства, возмущенные налогом на безработицу. pic.twitter.com/T84ZQuHZSe — Roman Protasevich (@pr0tez) 17 февраля 2017 г.

Собравшиеся на митинге проголосовали за резолюцию с требованиями к властям об отмене декрета о тунеядстве, остановке снижения реальных доходов жителей страны, отмене повышения пенсионного возраста и возвращении свободных и честных выборов. Резолюцию, как ожидается, доставят в Министерство по налогам и сборам.

Жители Белоруссии недовольны декретом, по которому неработающие граждане (кроме инвалидов, несовершеннолетних и пенсионеров) обязаны платить сбор на финансирование государственных расходов в размере около 250 долларов (более 14 тысяч российских рублей по текущему курсу). Власти считают, что этот закон помогает бороться с социальным иждивенчеством.

Последний срок уплаты налога на тунеядство в Белоруссии — 20 февраля. По информации Министерства по налогам и сборам республики, к этому моменту сбор выплатили около 46 тысяч белорусских граждан из 470 тысяч.

Декрет вступил в свою силу в апреле 2015 года. Соответствующее требование относится к отработавшим менее 183 дней за год и не зарегистрированным на бирже труда.

Публикация от Andrei Ignatchyk (@andriushka_84) Фев 17 2017 в 7:23 PST