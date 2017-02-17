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Ученые рассказали, какая страна исчезнет при падении астероида на Землю

Опубликовано 16.02.17 18:52 Ученые рассказали, какая страна исчезнет при падении астероида на Землю

К Земле приближается огромный астероид, который может пройти через атмосферу и упасть на одну из стран.

Ученые предупреждают о несущемся на Землю разрушительном астероиде, пишет Мир24 со ссылкой на ученых NASA. В лучшем случае, по расчетам специалистов, он пролетит на расстоянии 50 миллионов километров. При этом существует возможность, что он нанесет разрушительный удар по Великобритании, а в случае падения в Атлантику, вызовет цунами небывалой силы, которое смоет прибрежные районы страны.

По словам астрономов, астероид вылетел из системы Нибиру. Его заметили еще ужшкммт в прошлом году. Из-за неточных данных о его диаметре, который может составлять от половины до одного километра, ученые не могут сказать, сгорит ли астероид в земной атмосфере или нет.

Он также может рухнуть в океан, ибо 70% нашей планеты покрыты водой. В этом случае никакого цунами не будет, заявили ученые из Национальной лаборатории Лос-Аламоса (США). Реальной проблемой станет водный пар.
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