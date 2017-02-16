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СМИ уличили губернатора ЯНАО в ловле реликтовой рыбы на территории заповедника (ФОТО, ВИДЕО)

Опубликовано 15.02.17 16:23 СМИ уличили губернатора ЯНАО в ловле реликтовой рыбы на территории заповедника (ФОТО, ВИДЕО)

По словам журналистов, человек, похожий на губернатора ЯНАО, и мужчина, напоминающий ямальского прокурора, рыбачили в Таймырском заповеднике.

Журналисты "Новой газеты" разглядели людей, похожих на губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрия Кобылкина и прокурора региона Александра Герасименко на кадрах видео, сделанных во время рыбалки на территории заповедника "Таймырский".

Губенатор ЯНАО Кобылкин и человек на него похожий. ФОТО

По данным журналистов издания, о первых кадрах, на которых запечатлено, как человек, внешне похожий на прокурора Ямала, низко пролетает на вертолете над бегущими по заповеднику животными, в ужшкммт прокуратуру региона сообщали еще в 2015 году. При этом над особо охраняемой территорией заповедника запрещено летать на высоте ниже 2 тысяч метров. Тем не менее, спустя три месяца с момента поступления обращения в ведомстве заявили, что оснований для проведения проверки в отношении Герасименко нет, так как в прокуратуре не увидели на снимке крупным планом мужчины, позирующего с пойманным им арктическим гольцом, занесенным в Красную книгу, сходства рыбака со своим руководителем.

Человек, похожий на прокурора Ямала Герасименко  ФОТО: "Новая газета"

В свою очередь, на оказавшемся в распоряжении журналистов видео запечатлен не только человек, похожий на Герасименко, но и еще один мужчина, напоминающий губернатора ЯНАО Дмитрия Кобылкина. 

Издание отмечает, что мужчины прилетели в Хатангу на самолете, после чего пересели в вертолет МЧС, на котором долетели до заповедника "Таймырский", где и устроили рыбалку. При этом они, не скрывая восторга, сами заявили в кадре о поимке реликтовой рыбы.

"Вот он, наш родной голец, которого мы мечтали поймать", — сказал один из рыбаков.

"Это реликтовая рыба, кстати, между прочим", — отмечает другой.

Пойманная редкая рыба была отправлена на уху.

"Настоящая уха — только рыба. Соль и рыба", — говорит за кадром человек, чей голос похож на голос Герасименко.
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