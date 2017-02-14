Playboy вернет в журнал фото полностью обнаженных девушек

Также в соцсетях журнала появилась обложка следующего номера с хэштегом NakedIsNormal ("Быть голым нормально").

Журнал Playboy вернется к практике публикации фотографии обнаженных женщин, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на CNN. Купер Хефнер, главный креативный директор и сын основателя издания Хью Хефнера написал в твиттере, что отказ от фото обнаженных женщин был «ошибкой».

«Нагота никогда не была проблемой, потому что нагота не является проблемой. На сегодняшний день мы принимаем обратное решение и возвращаемся к тому, кто мы есть», — написал он.

#NakedIsNormal Публикация от Playboy (@playboy) Фев 13 2017 в 8:06 PST

Официальный аккаунт Playboy в твиттере анонсировал новый мартовский выпуск хештегом »#NakedIsNormal («Нагота — это нормально»).

Кроме того, официальный микроблог издания опубликовал обложку следующего номера с хэштегом NakedIsNormal ("Быть обнаженным нормально").

В редакции российской версии журнала Playboy прокомментировали РБК решение американского издания вернуться к публикации фотографий обнаженных девушек. По словам главного редактора российского Playboy Влада Ковлейского, это «возвращение к истокам».

«Я думаю, что, возможно, это связано с решением Купера Хефнера, который посоветовался со своим папой Хью Хефнером и решил, что лучше все же вернуться к истокам. Совершенно непредсказуемо, как концепция [Naked is Normal] теперь отразится на читательском интересе», — сказал он. По словам Ковлейского, после того как американский Playboy удалил с сайта фотографии полностью обнаженных девушек, его посещаемость выросла в несколько раз, а средний возраст аудитории снизился с 44 лет до 30 лет.

«Но это, видимо, связано с тем, что сайт, на котором нет полностью обнаженных женщин, можно более-менее безопасно посмотреть на рабочем месте. Что касается журнала, тут пока трудно гадать. Хотя насколько я видел из отчетов американцев, в общем-то там шло хорошо, они увеличили число торговых точек чуть ли не на 8 тыс. после того, как убрали обнаженку. Трудно сказать, по какой причине решили отыграть все обратно», — уточнил Ковлейский.

В 2015 году сообщалось, что Playboy перестанет публиковать фотографии полностью обнаженных моделей — впервые за всю свою 60-летнюю историю. Тогда владельцы издания посчитали, что интернет сделал наготу неинтересной и порнографические журналы больше не могут быть коммерчески рентабельны.