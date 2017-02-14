YouTube шокирован ВИДЕО crazy-селфи бывшей девушки Егора Крида на крыше небоскреба

Модель Виктория Одинцова опубликовала Ютуб ВИДЕО о том, как она сделала свое экстремальное селфи.

Популярная петербургская модель и бывшая девушка поп-певца Егора Крида Виктория Одинцова подверглась бурной критике пользователей Сети из-за своей опасной фотосессии на крыше одного из небоскребов Дубая.

Ради головокружительных снимков для своего "Инстаграм" девушка в буквальном смысле рискнула жизнью, провисев некоторое время практически без страховки на краю пропасти - на крыше небоскреба.

"До сих пор не могу ужшкммт поверить, что я это сделала. Каждый раз при просмотре потеют ладони", — призналась модель.

Публикация от Viki Odintcova (@viki_odintcova) Янв 26 2017 в 6:55 PST

Однако пользователи не оценили выходки девушки и осудили ее за бессмысленный риск.

"Это же надо так не ценить свою жизнь. Я бы на месте твоих родителей и тебя, и бородатого подзатыльниками накормил", — написал один из комментаторов.

"Долбанутые люди. Все ради лайков", — поддержал его другой.

"Страшно подумать, что могло бы получиться и по-другому… Всегда есть риск, что что-то не так пойдёт… Очень легкомысленно…" "Дурной пример для молодёжи, лайки не стоят такого риска". "Это так тупо, что слов нет. Как будто тебе 11 лет и ты добиваешься внимания любой ценой". "Зачем?" "что только не сделаешь для лайков( как наркоманы которым не хватает больше дозы лайков и просмотров. Вика за деньги..фотки для инстаграма и халявного отдыха все на свете сделает﻿", - пишут блогеры.

YouTube ВИДЕО: селфи Виктории Одинцовой на крыше небоскреба