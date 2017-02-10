МВД и ФСБ ликвидировали международный наркосиндикат с центром в Киеве

Спецоперация по ликвидации наркосиндиката проходила в десяти российских регионах.

Сотрудники МВД и ФСБ пресекли деятельность международного наркосиндиката "ХимПром" с годовым оборотом более двух миллиардов рублей, сообщают РИА Новости со ссылкой на заявление официального представителя МВД России Ирины Волк.

Волк уточнила, что общее число задержанных по этому делу составило 67 человек. Несмотря на то что организация действовала в 14 регионах Российской Федерации, 47 задержанных оказались гражданами Украины.

Также по ее словам, организация имела четко выстроенную схему незаконного оборота наркотиков – от ужшкммт производства до продажи. Вербовочные пункты синдиката располагались в Киеве, для вербовки в украинских СМИ массово размещались объявления с предложениями о приеме на высокооплачиваемую работу в качестве курьеров или экспедиторов на территории России.

"С кандидатами проводилось собеседование с использованием полиграфа, они проходили обучение на краткосрочных курсах, на которых им объяснялись правила ведения электронной переписки, использования платежных систем, перевозки и упаковки наркотиков, а также способы организации тайников", — добавила представитель МВД.

Наркосиндикат действовал на территории 14 регионов России. Как отметила официальный представитель МВД РФ, из незаконного оборота было изъято более 4 тонн синтетических наркотических средств, 3 тонны 500 килограммов прекурсоров, 250 единиц лабораторного оборудования, 9 автомашин, более 2 миллионов рублей, 18 общегражданских паспортов Российской Федерации с признаками подделки.