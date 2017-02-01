Последние новости Новороссии, 31.01.2017: стали известны подробности обстрела Донецка. Берлин обвинил Киев в обострении ситуации в Донбассе - СМИ.

Новости ДНР и ЛНР, на сегодня 31.01.2017: Лайф опубликовал видео обстрела съёмочной группы в Донецке

Съёмочная группа Лайфа работала сегодня на месте обстрела жилого дома в Киевском районе Донецка. В тот момент, когда журналисты снимали последствия разрыва снарядов, во двор прилетели новые.

В результате нового обстрела один из снарядов выбил двери и окна в одном из подъездов, ранения получила местная жительница. Затем снаряд ужшкммт разорвался рядом с автомобилем журналистов, который стоял вдали. Осколками у него были выбиты стёкла. После этого оператор Лайфа Павел Чуприна получил ранение в ногу.

Новости ДНР и ЛНР, на сегодня 31.01.2017: стали известны подробности обстрела Донецка

По словам корреспондента Лайф Павела Чуприна рассказал, что артиллерийские снаряды летели прицельно в жилой 9-этажный дом и ложились в нескольких метрах от людей, находившихся на месте обстрела.

"Начался обстрел, была артиллерия, как я успел понять. То по району стреляли, то по нашей 9-этажке. Укрывались кто где — в подвале, в квартирах. Один из снарядов разорвался возле подъезда, где был я и несколько людей. Одна женщина получила ранение и начала кричать. Мы донесли её в её же квартиру, переждали первую волну обстрелов, там кроме нас были группы НТВ, Донецкого агентства новостей, машины скорой и МЧС. В результате пришла в полную негодность и машина МЧС, и наша машина телеканала Лайф. Скорая успела вывезти раненую женщину в одну из больниц Донецка", — рассказал Павел Чуприна.

Затем, после обстрела он с другими людьми перебрался в подвал дома и переждал там вторую и третью волны обстрела. Тем не менее он отметил, что снаряды ложились в 10-20 метрах от них.

"Снаряды ложились очень плотно, половина из них уходила в девятиэтажку, где мы прятались. Мы все находились вместе и попали под обстрел. Потом увидели воронки рядом с нашими машинами, — добавил Чуприна.

По словам оператора, в ходе обстрела автомобиль Лайфа пришёл в негодность. Водитель не пострадал.

"Военные армии ДНР согласилась нам помочь и вытащить наш автомобиль оттуда", — уточнил Павел Чуприна.

Новости ДНР и ЛНР, на сегодня 31.01.2017: Берлин обвинил Киев в обострении ситуации в Донбассе - СМИ

Немецкое издание Suddeutsche Zeitung со ссылкой на источники в германском правительстве отмечает, что украинские военные пытаются изменить линию фронта в свою пользу. Более того источник издания утверждает, что Киев может сознательно идти на обострение ситуации в Донбассе.

Как отмечается, в Киеве рассчитывают на то, что обострение ситуации в Донбассе поможет сорвать планы президента США Дональда Трампа по смягчению антироссийских мер.

«В Берлине осознают, что президент Украины Пётр Порошенко будет пытаться сделать что угодно, лишь бы не допустить отмены санкций против России», — подчёркивается в SZ.

Газета отмечает, что официальный Берлин, основываясь на информации наблюдателей ОБСЕ, констатирует, что "прежде всего украинские военные пытаются изменить линию фронта в свою пользу".

"Очевидно, принимая в расчет обострение ситуации, - указывает Suddeutsche Zeitung, - стоит расчет по обострению ситуации до такого предела, чтобы остановить планы президента США по ослаблению санкций".

При этом в правительстве Германии озабочены тем, что действия Киева приведут к обратному результату — Трамп может смягчить санкции независимо от положения дел на востоке Украины, и тогда Киев удвоит свои проблемы: ситуация для России улучшится, а конфликт получит новый виток эскалации.

«Можно ли, учитывая такой риск, отговорить Киев от задуманных им провокаций? В Берлине пока не готовы ответить», — заключили в издании.

Новости ДНР и ЛНР, на сегодня 31.01.2017: Песков назвал провокацией обострение ситуации в Авдеевке

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал обострение ситуации в Авдеевке провокацией со стороны Киева, передают РИА Новости.

«Не что иное, как провокация», — заявил Песков.