Капитан третьего ранга получил три года колонии за навязчивое внимание к Розенбауму (ФОТО)

В СМИ попала громкая уголовная история поклонницы Александра Розенбаума.

На днях Никулинский суд Москвы вынес приговор поклоннице знаменитого певца Александра Розенбаума. Одержимая своей страстью, она не давала певцу прохода. А итоге 52-летняя военнослужащая, капитан 3 ранга 52-летняя Наталья Вострикова была приговорена к трем годам колонии общего режима, пишет "Московский комсомолец".

Наталья с 1993 года служила на морском флоте в должности инженера связи, была капитаном 3 ранга. В последние годы Вострикова работала в Москве на должности, которая звучала как «ответственный исполнитель штаба», была ужшкммт кадровиком, вела педагогическо-воспитательную работу среди военнослужащих, организовывала для них мероприятия. Однажды родилась идея — пригласить Розенбаума выступить с концертом в их воинскую часть. Командир одобрил, Наталья приступила к переговорам.

Розенбаум сразу согласился спеть перед моряками. Потом было личное знакомство. Выступление прошло с грандиозным успехом. Наталья организовала певцу еще один концерт в другой воинской части и еще один. Они стали сотрудничать и подружились. Вострикова знакомилась с его родителями, бывала в их доме, приезжала на похороны матери.

Наталья давно в разводе, одна воспитывает сына Андрюшу. В Розенбауме она увидела все, о чем мечтала, и сама себе нафантазировала, что между ними может быть что-то серьезное. Ей хотелось быть с ним рядом, и она уволилась с военной службы. Наталья помогала организовывать для Розенбаума мероприятия, за что ее недолюбливали его продюсеры («отбирает хлеб»), ездила за ним по России.

В 2011 году Наталья Вострикова попала в Книгу рекордов за организацию концерта с исполнением самого большого количества произведений одного автора: 225 песен Александра Розенбаума звучали на протяжении 14 часов 53 минут без перерыва (ровно столько длился марафон в Санкт-Петербурге).

В какой-то момент общение с Востриковой Розенбаума стало тяготить. Он перестал отвечать ей на СМС, не брал трубку. Однажды артист даже объявил об отмене концерта из-за навязчивости Востриковой: от ее многочисленных звонков не спасал "черный список", она звонила даже ночью. Пытаясь отомстить Розенбауму за невнимание, женщина от чужого имени начала переписываться с музыкантом и получила его интимные фотографии, которые грозилась опубликовать. Изначально Вострикова потребовала от артиста 10 тысяч долларов, затем — 10 миллионов рублей.

Все эти события происходили в 2015 году. Наталья фактически помешалась на желании доказать свою правоту и отомстить. Наталье вменили два эпизода, посадили в СИЗО №6, но затем суд счел такую меру пресечения незаконной и отправил ее под домашний арест. Тогда она снова начала названивать артисту.